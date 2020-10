Nasa, oggi annuncio sulla Luna/ Novità su allunaggio o scoperte? Cresce l’attesa

Alle 18.00 ora italiana, si terrà l’attesissima conferenza stampa da parte della Nasa che nei giorni scorsi ha anticipato un annuncio riguardante la Luna. Gli appassionati e non solo, ovviamente, attendono questo momento con grande ansia soprattutto alla luce dell’alone di mistero che lo circonda. Da circa 3 giorni, come riporta Zon.it, la notizia circola sulle maggiori testate mondiali ma cosa dobbiamo aspettarci? Le uniche informazioni in nostro possesso è che la scoperta è stata realizzata grazie a SOFIA, il più grande osservatorio aeromobile del mondo. Si tratta di un Boeing 747SP (Special Performance) che lavora ad altitudini di circa 12 km compiendo osservazioni nella stratosfera. La domanda centrale però resta ancora la medesima: cosa dobbiamo aspettarci da questo annuncio? Tra le ipotesi al vaglio, c’è quella del prossimo allunaggio. Il nuovo sbarco dell’uomo sulla Luna era stato programmato per il 2024.

NASA, OGGI ANNUNCIO SULLA LUNA: LE INDISCREZIONI

Tuttavia non ci sarebbe alcuna indiscrezione che possa anticipare il tema della conferenza indetta dalla Nasa per questo pomeriggio anche se, proprio l’osservatorio SOFIA, da tempo si occupa dello studio di precise zone della superficie della Luna, i poli lunari, che corrisponderanno alle zone dove avverrà l’allunaggio. La conferenza dell’Agenzia Spaziale Americana non è mai stata così attesa come quella di oggi. E’ possibile che la data odierna possa segnare una tappa importante della storia del nostro cosmo. Oltre ad ipotizzare informazioni importanti circa il prossimo allunaggio previsto per il 2024, la Nasa potrebbe aver indetto la conferenza stampa di oggi per annunciare possibili nuovi segreti relativi all’evoluzione del nostro sistema solare. Tra questi, ipotizza TecnoAndroid.it, una possibile scoperta relativa ai depositi di ghiaccio presenti nei crateri dei poli lunari, classificati circa un paio di anni fa. Qualunque sia il motivo, ciò che è certo è che l’attesa per l’intervento degli esperti della Nasa in programma per oggi rappresenta uno degli eventi più attesi della giornata.



