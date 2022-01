Nasa verso l’asteroide Psyche/ È una miniera: metalli preziosi di origine misteriosa

La Nasa punta a ispezionare l’asteroide Psyche, che si trova tra Marte e Giove a una distanza di 2400 miliardi di kilometri dalla Terra. Una navicella, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, partirà ad agosto 2022 alla volta del corpo celeste dal diametro di oltre 200 kilometri, che in base alle prime informazioni che si hanno sembrerebbe essere una vera e propria miniera: ricco di metalli preziosi al suo interno, ma la cui origine è misteriosa.

L’ipotesi secondo cui l’asteroide Psyche è ricchissimo di metalli deriva dal modo in cui esso riflette la luce. Il corpo celeste è stato osservato attraverso il telescopio Hubble, che presto verrà sostituito dal James Webb recentemente lanciato. L’obiettivo primario, che verrà portato avanti attraverso la navicella in partenza l’estate prossima, sarà quello di determinare con chiarezza se all’interno si trovi nichel, ferro o un mix di metalli. Da ciò dipenderà il reale valore stimato: milioni o miliardi di dollari, non è ancora dato saperlo.

Nasa verso l’asteroide Psyche: in cosa consisterà l’operazione

L’operazione della Nasa, che presto si spingerà sull’asteroide Psyche, punterà dunque a scoprire cosa si cela dentro il corpo celeste. Le indagini verranno effettuate attraverso apparecchiature utili a misurare i campi magnetici e ad effettuare delle spettrografie. Oltre alla composizione, sarà necessario comprendere come esso si sia formato. Alcune delle ipotesi più plausibili è che sia il nucleo di un planetesimo, ovvero l’embrione di un futuro pianeta, oppure che abbia avuto origine come materiale primordiale mai sciolto.

La certezza degli esperti, ad ogni modo, è che non si avranno notizie certe in breve termine. La navicella, infatti, partirà alla volta dell’asteroide Psyche ad agosto 2022, ma arriverà a destinazione soltanto verso la fine del 2025. Il corpo celeste si trova infatti a una distanza di 2400 miliardi di kilometri dal pianeta Terra. I più curiosi, dunque, saranno costretti ad attendere per scoprirne di più.



