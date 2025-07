È stato presentato oggi a Roma il Consorzio Unita: l'aggregatore dei leader italiani in comunicazione, creatività, eventi e progettazione

È stato presentato – nel suo vero e proprio “atto di nascita” – nella giornata di oggi a Roma il nuovissime Consorzio Unita che mira a creare il primo player italiano che unisce alcune delle più importanti realtà private nel mondo della comunicazione, della creatività, degli eventi e della progettazione strategica che da anni dominano la scena pubblica italiana: si tratta, nel dettaglio, di Apogeo Group, Esclusiva, Jump Comunicazione, Next Different e SocialCom Italia, ora membri permanenti del Consorzio Unita.

L’obiettivo del Consorzio Unita è quello di offrire al mercato italiano un nuovo player che sia in grado di offrire competenze consolidate e verificabili nei principali ambiti della comunicazione, con un occhio sempre rivolto all’innovazione – tra ultime tecnologie, intelligenza artificiale e algoritmi predittivi -, alla creatività e all’imprescindibile ricerca; mettendo a disposizione, insomma, esperienze che diventano vere e proprie soluzioni integrate e avanguardistiche.

Attualmente il Consorzio Unita aggrega un fatturato di oltre 110 milioni di euro, oltre a 400 differenti professionisti e più di 600 clienti e mira a diventare in futuro un vero e proprio modello per il comparto che rappresenta: a guidare il Consorzio in qualità di presidente e vice ci saranno Luca Ferlaino e Flavia di Lena, affiancati da Fabrizio Macchia per Apogeo Group, Fabio Massa per Esclusiva, Marco Agnoletti per Jump, Andrea Cimenti, Marco Ferrari e Davide Arduini, in rappresentanza di Next Different.

L’evento di presentazione del Consorzio Unita: i tanti nomi presenti a Roma tra istituzioni, giornalisti e imprenditori

Particolarmente importante e partecipato l’evento che ha consacrato la nascita di Consorzio Unita, con numerosi ospiti tra il mondo politico, quello della comunicazione, quello imprenditoriale e quello giornalistico: nel primo caso, per esempio, erano presenti Ignazio La Russa, Matteo Salvini, Nello Musumeci, Emanuele Prisco, Giuseppe Conte, Marianna Madia, Teresa Bellanova, Massimiliano Romeo, Galeazzo Bignami, Simona Bonafè e Toni Ricciardi.

Similmente, alla nascita del Consorzio Unita hanno partecipato anche il comico Saverio Raimondo e il vignettista Federico Palmaroli (mente dietro alla pagina “Le migliori frasi di Osho”) e per rappresentare il mondo dell’informazione c’erano il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocchi, il direttore del Foglio Claudio Cerasa e i famosissimi conduttori televisivi Maria Latella, Salvo Sottile, Simona Branchetti; mentre il mondo imprenditoriale ha visto partecipare all’evento figure come Sergio Santo (Rai Com), Arrigo Giana (Autostrade per l’Italia) e Pierluigi Di Palma (Enac), senza dimenticare neppure Ernesto Carbone (consigliere del CSM), la giurista Paola Balducci e la presidente dell’Associazione Civita Simonetta Giordani.