Sempre meno persone si presentano in Chiesa per la confessione, quel momento di forte intimità e personale, in cui il fedele entra nel confessionale e si confida appunto con il prete, esternando tutti i suoi peccati commessi e chiedendo di essere perdonato.

Come riferisce Repubblica, sono ormai pochi i fedeli che praticano la confessione, quasi tutti di una certa età o eventualmente i giovani che stanno per fare la prima comunione, e per provare ad invertire questo trend negativo, la Pontificia Università della Santa Croce, come si legge ancora sul quotidiano, ha deciso di introdurre un vero e proprio corso per la Confessione, o meglio un “corso sulla pastorale del perdono”. Stando a quanto comunicato dall’ateneo romano dell’Opus Dei, con tale insegnamento si punta a far riscoprire il Sacramento della Riconciliazione ai fedeli, istruendo appunto i preti e i sacerdoti che li confessano.

CORSO DI CONFESSIONE: COME FUNZIONA

Si tratta di una “porta di accesso alla misericordia di Dio”, e ha l’obiettivo di incoraggiare gli stessi uomini di Chiesa ad essere dei “testimoni di amore e compassione”, e facendo in modo che i fedeli possano superare le proprie paure e le proprie esitazioni.

Nell’articolo si legge anche come il Santo Padre Bergoglio sia corretto ad alcune pratiche di Confessione più recenti, condannando fermamente la “curiosità morbosa” di alcuni sacerdoti. Un aspetto che tra l’altro era stato sottolineato dallo stesso Papa, che intervistato poche settimane fa da Fabio Fazio, durante una puntata di Che Tempo Che Fa, aveva raccontato: “Mi fa schifo” quando durante la confessione si cercano solo “i peccati della carne”. La confessione non deve essere quindi un momento in cui si confidano gli atti impuri, anche perchè molte persone potrebbero avere del timore a raccontare questi tipi di peccati.

CORSO DI CONFESSIONE: “I PECCATI SOTTO LA CINTURA…”

Secondo il Papa, infatti “i peccati sotto la cintura”, non sono i più gravi, aggiungendo che la confessione non è un sacramento in cui si debba “martellare” il fedele, e condannando quegli uomini di Chiesa che “vogliono mettere tutto il mondo in un preservativo”. Come deve essere quindi svolta la confessione? Per Sua Santità è necessario ascoltare più che domandare, senza fare lo psichiatra.

Inoltre, qualora il fedele appaia imbarazzato o dica qualcosa che non è ben chiaro, il sacerdote deve rispondere con un “Ho capito”, aggiungendo “Dio ha capito”, e questo è ciò che conta. Il corso sulla Confessione, viene specificato, non è rivolto ai seminaristi visto che coloro che vogliono diventare sacerdoti seguono già dei corsi dedicati. Si tratta quindi di un insegnamento destinato ai preti che “hanno già le mani in pasta”, specifica don Miguel De Salis, quelli che da anni confessano e che magari hanno dei dubbi che hanno bisogno di essere chiariti. Nel corso si prendono quindi esempi da casi concreti, realmente accaduti.

