Nasce l’Inter Under 23 ora ammessa ufficialmente in Serie C, Stefano Vecchi sarà l'allenatore di una squadra giovane e ricca di talento

Nasce l’Inter Under 23, Stefano Vecchi l’allenatore

La notizia era conosciuta da diversi mesi ma da oggi è ufficiale, nasce l’Inter Under 23, un progetto che segue le orme di Juventus, Atalanta e Milan e che si dà come obiettivo quello di formare giocatori giovani che possano essere utili alle prime squadre e che giocando in Serie C si mettano alla prova in campionati più competitivi e contro avversari più difficili.

Dopo la mancata iscrizione della Lucchese e il fallimento di SPAL e Brescia la prossima edizione della Serie C aveva tre posti vacanti che sono stati assegnati alla squadra B nerazzurra, all’Aurora Pro Patria che era retrocessa tramite i playout e al Ravenna, vincitore dei playoff di Serie D.

Non è ancora noto il girone in cui i giovani nerazzurri verranno inseriti ma tramite un comunicato ufficiale della squadra è stato confermato che alla guida della squadra ci sarà Stefano Vecchi, ex calciatore e allenatore dalla stagione 2005/2006 che nelle ultime due stagioni ha portato il Vicenza vicino al ritorno in Serie B, perdendo però in finale e in semifinale.

Il futuro allenatore dell’Inter Under 23 era già stato alla guida dei nerazzurri dalla stagione 2014/2015 a quella 2017/2018 nella Primavera con cui ha ottenuto diversi successi e fatto crescere giocatori stabilmente in Serie A come Dimarco, Pinamonti, Di Gregorio e Zaniolo.

Nasce l’Inter Under 23, la squadra e i primi acquisti

Nasce l’Inter Under 23 e viene presentata la sua rosa con nuovi acquisti e giovani trasportati dall’ultima rosa della Primavera che potranno mettersi in gioco contro avversari più difficili per guadagnarsi la chiamata in prima squadra da parte di Christian Chivu, l’allenatore che ha sostituito Vecchi nel momento del suo addio dai nerazzurri.

Tra i giocatori da tenere d’occhio sicuramente Thomas Berenbruch e Luka Topalovic i due centrocampisti protagonisti dell’ultimo Campionato Primavera vinto proprio dalla squadra milanese, ma anche Alessandro Fontanarosa e Issiaka Kamaté, che hanno già esperienza in Serie B.

La dirigenza insieme al tecnico hanno però deciso di aggiungere ad una rosa piena di giovani talenti anche alcuni giocatori di esperienza, in particolare il difensore centrale Giuseppe Prestia e il portiere Riccardo Melgrati, entrambi trentunenni e cresciuti nelle giovanili nerazzurre che avranno il compito di gestire il gruppo insieme a Vecchi.

Il difensore arriva dal Cesena e sarà anche il capitano della squadra mentre il portiere ha firmato con l’Inter Under 23 da svincolato dopo il fallimento della SPAL, le prossime operazioni della squadra B nerazzurra dovrebbero vedere il prestito di Giacomo De Pieri alla Juve Stabia e l’acquisto di David Stuckler dalla Cremonese.