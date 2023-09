Nasce ‘Lutech Spain’/ Prosegue il percorso di crescita internazionale del Gruppo Lutech

Il Gruppo Lutech punta a crescere ulteriormente nei mercati globali. Dopo un anno che ha visto l’azienda consolidare ulteriormente il suo percorso di sviluppo – con l’ingresso di Atos Italia, ricavi per circa 800 milioni di Euro nel 2022, 4.700 dipendenti – una nuova apertura si aggiunge a quelle internazionali di Svizzera, Albania, Cina, Romania e Olanda.

Nasce infatti Lutech Spain, nuovo ramo che porta nel mercato iberico i servizi, le esperienze e le partnership del leader italiano – terzo nel Paese – nei servizi di trasformazione digitale per aziende e pubbliche amministrazioni. La società avrà la sua sede principale a Madrid e potrà contare su un organico iniziale di 50 dipendenti, per un’espansione attesa di 100 professionisti entro la metà del 2024.

La nascita di Lutech Spain raccoglie anche l’eredità di Cimworks, azienda del Gruppo Lutech con una solida presenza in Spagna e uffici dislocati, oltre che a Madrid, a Barcellona, Valencia, Bilbao, Pontevedra e a Siviglia, dove, in quest’ultima, si estenderà nei prossimi mesi la rete di presidi strategici e commerciali del nuovo branch.

Lutech Spain supporterà da subito i propri clienti internazionali, con cui collabora da oltre vent’anni con attività e infrastrutture strategiche in Spagna, e aziende spagnole, con l’opportunità di una crescita facilitata nel mercato latinoamericano.

Lutech Spain avrà, tra gli altri, un particolare focus industriale sul settore Energy & Utilities, in cui il gruppo è leader di mercato in Italia con competenze verticali in ambito Enterprise Platform, Digital Twin, Internet of Things, Smart Metering, Meter To Cash, Artificial Intelligence e Hyper Automation. La nascita della nuova sede a Madrid, inoltre, porterà nuove competenze e opportunità di sharing per tutti i colleghi del Gruppo Lutech.

Il progetto di apertura della nuova sede è stato presentato in una conferenza stampa, ospitata nella sede di Comin & Partners di Palazzo Guglielmi a Roma, alla presenza del Top Management di Lutech – Tullio Pirovano, Executive Chairman, Giuseppe Di Franco, Managing Director, Giorgio Ancona, Chief Delivery Officer Industry Capabilities, Lorenzo Greco, Chief Revenue Officer, e Paolo Mioli Corato, Head of Energy & Utilities Center of Excellence Spain – e della Camera di Commercio di Spagna in Italia, con l’intervento introduttivo del Presidente Gianluca Landolina.

“Quando un’azienda di successo italiana come Lutech estende le proprie eccellenze industriali e tecnologiche in Spagna, è per noi un grande piacere”, ha dichiarato Gianluca Landolina, Presidente della Camera di Commercio di Spagna in Italia. “Dal nostro punto di vista è l’ennesima conferma di quanto le potenzialità di investimento bidirezionale tra Italia e Spagna, due paesi storicamente amici e sinergici, non abbiano confini e offrano un’opportunità concreta di internazionalizzazione alle imprese che abbiano la visione e il coraggio di coglierle”.

“Inaugurare la sede spagnola di Lutech non solo è una grande emozione e una testimonianza della qualità del lavoro che il nostro Gruppo ha portato avanti in questi anni, anche nei mercati globali. Rappresenta pure l’ambizione di crescere nel solco di una vera leadership europea”, ha dichiarato Giuseppe Di Franco, Managing Director del Gruppo Lutech. “Abbiamo creduto fortemente nell’opportunità di sviluppare nel mercato iberico un nuovo hub dedicato di competenze e servizi, ben consapevoli di confrontarci con un ecosistema territoriale tecnologicamente e culturalmente pronto alle più recenti innovazioni nel campo delle tecnologie e delle infrastrutture digitali”.

