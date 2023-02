Nasce R2R “da Rifiuto a Risorsa”/ La piattaforma per la valorizzazione delle materie prime-seconde

R2R “da Rifiuto a Risorsa” è la piattaforma innovativa per la valorizzazione delle materie prime-seconde sviluppata da eLoop, una startup italiana che fornisce servizi di consulenza in tema di sostenibilità ed economia circolare. Lo sviluppo dell’app rientra nell’ambito del bando “Campania Start Up 2020” e ha l’obiettivo di diffondere gli obiettivi di sostenibilità, economia circolare e simbiosi industriale.

L'Austria compra ancora il gas dalla Russia/ Accordi con Gazprom fino al 2030

Le aziende iscritte alla piattaforma potranno acquistare tra gli “scarti” e/o biofeedstock di una seconda azienda la materia prima necessaria a condurre il proprio processo industriale. L’unicità della piattaforma R2R è costituita dal fatto che sarà fornito alle aziende che vendono e/o comprano scarti anche il dato sulla migliore sostenibilità della materia prima seconda acquistata ovvero il dato quantitativo di CO2 emessa.

"Auto elettrica inquina, è demonio"/ Accademici California: "Meglio bici e treni"

Le aziende che vendono e comprano tramite la piattaforma avranno l’opportunità di far crescere il proprio business in una ottica di massimizzare il profitto, salvaguardando la sostenibilità ambientale dei propri processi in una ottica di ottimizzazione del ciclo di vita. La promozione di un tale hub in un ambito territoriale, come quello campano, permetterà di erogare un servizio utile sia alla crescita economica-imprenditoriale sia all’intera comunità poiché rappresenterebbe un virtuosismo nel ciclo industriale dei rifiuti incentivando l’utilizzo di materie prime seconde a filiera corta.

Traffico di rifiuti in Europa, 14 arresti/ Tra gli indagati ex patron Novara Calcio

Questo progetto consentirà di valorizzare l’enorme patrimonio di competenze e di informazioni di Ricerca e Sviluppo esistente nelle Università, Centri di Ricerca e nelle Aziende campane e italiane. I dati saranno, inoltre, elaborati e mediati con i principi di Sostenibilità Economica, Ambientale e Sociale di cui eLoop ha competenze grazie alla esperienza professionale ed accademica che i suoi soci hanno maturato principalmente in Italia ed in Inghilterra.

“Per noi è un grande traguardo essere riusciti a sviluppare una piattaforma che permetta di valorizzare le materie prime seconde. È un progetto al quale teniamo particolarmente e che rappresenta un tassello importante per lo sviluppo dell’economia circolare” ha dichiarato l’Ing. Roberto Chirone, Co-Founder di Eloop. “La piattaforma avrà dei risvolti positivi tangibili come la riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica, il minor ricorso all’utilizzo di materie prime seconde e una riduzione degli impatti ambientali”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA