Nascondere online lo stato su WhatsApp/ Solo a chi si vuole: come fare

Nascondere lo stato online su WhatsApp: cosa significa?

Il desiderio di molti è quello di nascondere lo stato online su WhatsApp. Sappiamo bene quanto l’applicazione di messaggistica negli ultimi anni si sia evoluta. Prima la possibilità di disabilitare l’ultimo accesso e a dicembre del 2021 poter non mostrare agli sconosciuti se si è online o meno.

In un tempo prossimo – non sappiamo ancora nulla sulla data – WhatsApp potrebbe rilasciare una feature interessante: nascondere lo stato online su WhatsApp soltanto a chi si desidera. Ma cosa significa con esattezza? Vediamo di seguito.

Nascondere lo stato online su WhatsApp ad alcuni contatti: spiegato il funzionamento

Con l prossimo (ma non si sa quando) aggiornamento di WhatsApp, verrà implementata una funzione che consentirà nascondere lo stato online soltanto ai contatti a cui preferiamo non mostrare se siamo attivi o meno. Tutto ciò funzionerà con dei filtri, da poter personalizzare in base alle proprie preferenze.

Dunque i contatti a cui non mostrare se siamo online o meno, li decideremo noi. E qui, il malcontento di molti partner, amici e parenti, che potrebbero pensar già male ed avere il timore di finire in quella “lista oscura” dove nessuno potrà più “controllare” il suo contatto preferito.

Quanto all’abilitazione sarà sufficiente andare nelle impostazioni dell’applicazione di messaggistica e seguire il seguente percorso:

Privacy;

Ultimo accesso.

Se l’aggiornamento sarà già attivo, sotto quest’ultima voce apparirà la nuova funzionalità “chi può vedere quando sono online“.

E da qui si potranno filtrare i contatti a cui non mostrare più l’ultimo accesso e dunque, potergli nascondere di esser online su WhatsApp. La feature quindi, sarà una implementazione rispetto alla precedente, ovvero quella che era stata integrata per non mostrare l’ultimo accesso.

È chiaro che potrebbe già esserci un malcontento generale, così come si prospettano dei litigi nell’aria per via dei sospetti del partner, amico o parente, un po’ ossessionato dalla non risposta del contatto preferito.











