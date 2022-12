NASpI gennaio 2023/ Quando viene pagata e chi sono i beneficiari?

La NASpI anche nel mese di gennaio 2023 è confermata. Molti contribuenti italiani si domandano quando verranno corrisposti i pagamenti dovuti. Prima di approfondirlo, spieghiamo brevemente in consa consiste questo sussidio economico e chi sono i soggetti beneficiari.

La NASpI è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, che viene destinata a tutti i lavoratori dipendenti che sono stati licenziati o che comunque, hanno perso il loro posto di lavoro per una causa non dettata da essi (ma per volontà di altri, come ad esempio la decisione del datore di lavoro).

NASpI gennaio 2023: tutte le date di pagamento

La NASpI di gennaio del 2023 verrà pagata entro fine mese. La prima tranche di pagamento verrà corrisposta a partire da lunedì 16 gennaio, per poi continuare ad emettere la seconda parte di pagamento da venerdì 20 gennaio.

Entro i primi dieci giorni del mese, l’Istituto nazionale della previdenza sociale consente ai contribuenti di accertarsi quando verrà corrisposto il pagamento NASpI tramite la piattaforma web. Per coloro che non sanno come fare il controllo online, potranno far richiesta al patronato oppure al CAF.

La NASpI viene data per un numero di settimane uguale alla metà di quelle contributive rispetto ai precedenti 4 anni. Di seguito i soggetti beneficiari:

Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative.

Operai agricoli a tempo indeterminato;

Apprendisti.

Mentre, le categorie che resteranno escluse dalla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) per gennaio 2023 e per tutti gli anni a seguire, sono le seguenti:

Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità;

Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

Operai agricoli a tempo determinato;

Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

