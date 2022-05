NASPI maggio 2022/ Ecco quando arriverà e come conoscere la data esatta

I disoccupati non vedono l’ora di sapere quando verrà pagata la NASPI di maggio 2022. L’indennità è prevista per tutti coloro che non lavorano più per un’azienda da un periodo determinato di tempo.

Come ogni mese, anche chi si trova in stato di disoccupazione vorrebbe conoscere la data esatta in cui l’INPS invia il bonifico al soggetto che non lavora. È da premettere che le tempistiche potrebbero variare da individuo a individuo.

NASPI maggio 2022: come conoscere la data esatta di pagamento

Per avere un’idea precisa sulla data di pagamento, è sufficiente accedere all’area riservata dell’INPS e fare il login con Spid, CIE oppure CNS. Per il mese di maggio 2022, teoricamente il pagamento dovrebbe arrivare nelle date comprese tra venerdì 6 e lunedì 9 maggio.

Se così non fosse, il bonifico bancario potrebbe arrivare tra lunedì 9 e venerdì 13 maggio. Nel primo caso (6 e 9), i 100 euro previsti sotto forma di bonus integrativo verrebbero concessi nella seconda metà del mese di maggio.

Come accade ogni mese, anche per maggio 2022 l’INPS non può dare una data certezza, dunque non resta che controllare periodicamente (nelle settimane sopra suggerite), e accertarsi che l’accredito sia arrivato.

Tuttavia, il nuovo decreto Sostegni e la nuova NASPI hanno dato l’opportunità a più lavoratori o aspiranti tali, di poter usufruire dell’indennità a patto che vengano soddisfatti due requisiti:

Aver versato 13 settimane di contributi previdenziali, nei quattro anni prima dello stato di disoccupazione; Aver perso il proprio impiego per atto involontario.

Coloro che conoscono bene la NASPI (o almeno la precedente riforma), si sarà accorto che il nuovo Decreto non prevede più i 30 giorni di lavoro consecutivo da aver svolto ancor prima dello stato di disoccupazione.

Vi è inoltre, un importo massimo di Reddito di Emergenza che è pari a 1.200€, che si suddivide in tre tranche da 400€ ciascuna. Questo importo è destinato esclusivamente a chi non ha un trovato un impiego e né tanto meno percepisce il reddito di cittadinanza.

