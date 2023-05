Nastri d’Argento 2023, tutte le nomination/ Trionfo annunciato per Mare Fuori

Nastri D’Argento 2023: Mare Fuori vince come serie dell’anno

I Nastri D’Argento 2023 premiano Mare Fuori come serie dell’anno. I pronostici della vigilia hanno così confermato il trionfo della serie trasmessa da Raidue e che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. I premi saranno assegnati a Napoli, il prossimo 17 giugno, durante una cerimonia organizzata dalla Film Commission Regione Campania. Quel giorno saranno svelati i vincitori di varie categorie come crime, dramedy, comedy e docuserie. Prima della premiazione, però, è stato svelato il riconoscimento assegnato a Mare Fuori come serie dell’anno.

Il prison teen drama di Raidue ha sbaragliato la concorrenza per la bellezza delle storie che vengono raccontate, per la bravura dei giovani attori, calati perfettamente nei loro personaggi, ma anche per le musiche e la bellezza delle location. Un riconoscimento che il pubblico aspettava e che sarà consegnato ai protagonisti durante la cerimonia di premiazione del prossimo 17 giugno.

Nastri d’Argento 2023: tutte le nomination

Tanti i titoli in lizza per portare a casa l’importante riconoscimento dei Nastri d’Argento 2023. Le nomination riguardano le serie tv trasmesse fino al 30 aprile 2023. Ecco tutte le candidature:

Miglior serie

Esterno notte (Raiuno)

La vita bugiarda degli adulti (Netflix)

The Bad Guy (Prime Video)

The Good Mothers (Disney+)

Tutto chiede salvezza (Netflix)

Miglior Crime

Christian 2 (Sky)

Il Patriarca (Canale 5)

La legge di Lidia Poët (Netflix)

Rocco Schiavone 5 (Raidue)

Sei donne – Il mistero di Leila (Raiuno)

Miglior Comedy

Boris 4 (Disney+)

Call My Agent Italia (Sky)

I delitti del Barlume (Sky)

Incastrati 2 (Netflix)

Sono Lillo (Prime Video)

Miglior Dramedy

Black out – Vite sospese (Raiuno)

Corpo libero (Paramount+)

Prisma (Prime Video)

Resta con me (Raiuno)

Shake (RaiPlay)

Miglior Docuserie

Circeo (Paramount+)

Il caso Alex Schwazer (Netflix)

L’ora – Inchiostro contro piombo (Canale 5)

Vatican girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi (Netflix)

Wanna (Netflix)

Miglior Film-tv

Fernanda (Raiuno)

Filumena Marturano (Raiuno)

Tina Anselmi. Una vita per la democrazia (Raiuno)

Miglior attrice protagonista

Margherita Buy (Esterno notte)

Barbara Chichiarelli (The Good Mothers)

Matilda De Angelis (La legge di Lidia Poët)

Giordana Marengo e Valeria Golino (La vita bugiarda degli adulti)

Claudia Pandolfi (The Bad Guy)

Miglior attore protagonista

Francesco Colella (The Good Mothers)

Marco Giallini (Rocco Schiavone 5)

Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

Luigi Lo Cascio (The Bad Guy)

Edoardo Pesce (Christian 2)

Miglior attrice non protagonista

Valentina Bellè (The Good Mothers)

Selene Caramazza (The Bad Guy)

Emanuela Fanelli (Call My Agent Italia)

Daniela Marra (Esterno notte)

Pina Turco (La vita bugiarda degli adulti)

Miglior attore non protagonista

Vinicio Marchioni (Django)

Gabriel Montesi (Esterno notte)

Andrea Pennacchi (Tutto chiede salvezza)

Alessandro Preziosi (La vita bugiarda degli adulti)

Toni Sperandeo (Incastrati 2)











