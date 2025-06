Nastri d'Argento 2025, tutti i vincitori: "Diamanti" di Ferzan Özpetek è il film dell'anno, Francesca Comencini domina con "Il tempo che ci vuole"

Nastri D’Argento 2025: domina Francesca Comencini, Diamanti film dell’anno

Grandi trionfi e anche diverse sorprese all’assegnazione dei Nastri d’Argento 2025 che hanno avuto luogo nella giornata di ieri, lunedì 16 giugno 2025. Il celebre premio cinematografico italiano ha assegnato i Nastri nelle numerose categorie in gara e, a svettare su tutti, è stata Francesca Comencini. La regista ha infatti trionfato grazie a Il tempo che ci vuole nelle categorie miglior film e miglior sceneggiatura, oltre che per la miglior attrice protagonista, interpretata da Romana Maggiora Vergano, per il miglior attore protagonista Fabrizio Gifuni e per le casting director Laura Muccino e Sara Casani.

Nella categoria miglior attrice protagonista vince anche Valeria Golino per Fuori di Mario Martone, film che trionfa anche nella categoria miglior attrice non protagonista grazie alla candidatura in coppia di Matilda De Angelis e Elodie, che nelle ultime ore ha scatenato una polemica da parte dell’attrice. Il film dell’anno è Diamanti di Ferzan Özpetek, premiato in tutte le categorie, non solo per il ricco e stellare cast di attrici e di attori ma anche per le professionalità che hanno operato dietro le quinte.

Nastri d’Argento 2025: Greta Scarano miglior esordio alla regia

Proseguendo con l’elenco di premi e vincitori ai Nastri d’Argento 2025, menzione speciale per Greta Scarano che trionfa nella categoria miglior esordio dell’anno come regista grazie al film La vita da grandi, che è anche valso a Yuri Tuci il trionfo come miglior attore di commedia. Quest’ultimo riconoscimento è in ex aequo con Pietro Castellitto, che ha recitato in Diva Futura. Miglior attore non protagonista è Francesco Di Leva per Familia, i Nastri alla carriera sono stati invece assegnati a Cristina Comencini e Marcio Tullio Giordana.

Tra le altre categorie, Parthenope di Paolo Sorrentino trionfa come miglior fotografia, montaggio e colonna sonora, la regia dell’anno va a Gabriele Mainetti per La città proibita e la Miglior commedia a Follemente di Paolo Genovese, che vince anche la categoria miglior attrice di commedia grazie alla protagonista Pilar Fogliati. Miglior scenografia e migliori costumi vanno a Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta, mentre la miglior canzone originale è Canta ancora di Arisa per il film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri. Nastro d’Argento speciale, inoltre, a Luca Zingaretti per La casa degli sguardi.