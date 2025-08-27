Nata per te racconta la storia di Luca Trapanese, l'attivista gay che da single ha adottato una bambina Down. Protagonista Pierluigi Gigante

Nata per te, film su Canale 5 diretto da Fabio Mollo

La prima serata di Canale 5 di mercoledì 27 agosto è dedicata a un film tratto da una bella storia vera di coraggio e amore. Alle 21.35 andrà infatti in onda il film biografico e drammatico Nata per te. Uscito nel 2023, la regia è di Fabio Mollo, mentre le musiche sono affidate a Giorgio Giampà.

Nel cast di attori, tra gli altri, spiccano Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova. Il giovane Gigante ha debuttato nel cinema con Mors tua vita mea del 2020, lavorando nel contempo anche in televisione. La poliedrica Teresa Saponangelo si sdoppia in più ruoli di attrice: nel cinema, in teatro e in TV non disdegnando neppure interventi in radio. L’attrice slovacca poi naturalizzata italiana Bobulova ha una filmografia corposa e ha ottenuto il David di Donatello nel 2005 per il ruolo di protagonista in Cuore Sacro e Nastro d’Argento Europeo l’anno seguente per la stessa interpretazione.

La trama del film Nata per te: una bimba con sindrome di Down viene adottata da un uomo single

In Nata per te, una bambina affetta da sindrome di Down viene abbandonata in un ospedale: l’infermiera la guarda teneramente poi decide il nome osservando il cielo dalla finestra: Alba. Luca Trapanese (Pierluigi Gigante) è un ragazzo gay volontario in un’associazione di sostegno a disabili. Vive una relazione con il suo compagno Lorenzo e insieme decidono di adottare un bambino, ma la legge italiana non prevede adozioni per coppie omosessuali tranne in casi particolari.

Uno di questi è proprio la condizione di disabilità del bimbo e Luca accetta tranquillamente quest’eventualità. Lorenzo non condivide questa possibilità e cerca di convincere Luca a trovare altri modi per diventare genitori, ma è inutile Luca a deciso ad adottare un figlio con problematiche. Il Tribunale riceve sempre risposte negative per l’adozione di Alba, mentre Luca viene a conoscenza dell’esistenza della piccola Alba e insiste per averla. Questo porta Lorenzo ad allontanarsi lasciando Trapanese single.

Luca non si arrende e si presenta dall’avvocato Teresa Ranieri (Teresa Saponangelo) per chiedere consiglio. L’avvocato, molto realisticamente, concede all’uomo poche speranze però garantisce il suo appoggio nei confronti del giudice Livia Gianfelici (Barbora Bobulova) che segue il caso di Alba. La Ranieri suggerisce la strada dell’affido di lunga durata invece che l’adozione e Luca esegue. Mentre per Alba continuano i rifiuti, il giudice apre all’affidamento per un mese a Trapanese. La Gianfelici di concerto con l’avvocato verifica il successo dell’affido, permettendo così a Luca di diventare il primo omosessuale single italiano ad adottare una bambina.