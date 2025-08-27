Nata per te, storia vera del film che racconta di Luca Trapanese e del suo amore per la piccola Alba, adottata nel 2018

“Nata per te” racconta la storia dell’attivista Luca Trapanese, che nel 2018 ha adottato la piccola Alba, una bambina con la sindrome di Down abbandonata da chi l’aveva messa al mondo alla nascita. Una storia d’amore ed incredibile altruismo quella alla base del film e prim’ancora del libro “Nata per te”. Luca, infatti, ha raccontato proprio nel libro la storia vera che lo ha portato ad adottare Alba, diventando il primo papà single in tutta Italia a prendere con sé una bambina con la sindrome di Down.

Luca Trapanese è sempre stato una persona impegnata in diversi ambiti sociali. Si è occupato negli anni di aiutare i più fragili, le persone povere e bisognose e ancora i malati, grazie alla storia vissuta in adolescenza con il suo amico Diego, affetto da melanoma. Un’esperienza, quella della morte del suo migliore amico che aveva appena 14 anni, che ha segnato per sempre Luca, rendendolo una persona altruista e generosa. Nel 2018, l’uomo classe 1977 ha deciso di adottare Alba, regalandole una famiglia: “Un dono dal cielo”, così ha definito la piccola che lo ha reso papà.

Nata per te, storia vera: “Malattia? Mai stata un problema”

“La sindrome di Down non è stata un problema” ha rivelato Luca Trapanese, che dal primo istante si è preso cura di Alba come solo un papà sa fare. Omosessuale e single, Luca è stato il primo uomo ad adottare una bimba con la sindrome di Down: la piccola Alba fu abbandonata in ospedale pochi giorni dopo la sua nascita e se altri prima di Luca hanno rifiutato di adottarla, per lui è stato normale prendersene cura. “I miei amici dicono che io sono nato padre. Inoltre, con la mia associazione, io mi occupavo di ragazzi disabili già da tempo” ha rivelato a Vanity Fair l’uomo, poi diventato anche assessore al welfare a Napoli. Dal momento dell’adozione, Luca si è impegnato affinché Alba riuscisse prima a camminare e poi a parlare: piccoli passi che hanno richiesto tempo e allo stesso tempo portato grande soddisfazione.