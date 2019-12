NATALE 2019, BUONE FESTE! AUGURI DAI VIP/ Barbara d’Urso e “la foto a tre”

NATALE 2019, BUONE FESTE! AUGURI DAI VIP: LA FOTO A TRE DI BARBARA D’URSO

Ci siamo. La prima abbuffata è passata così come la prima reunion familiare ma tanti solo oggi avranno modo di sedersi intorno ad un tavolo con amici e parenti tra risate e auguri di Buon Natale e Buone Feste 2019 e lo stesso faranno i nostri vip. In molti hanno già inondato i social con foto, video, gif animate e auguri speciali e molti altri lo faranno solo oggi quando, svegli, penseranno ad un messaggio da inviare ai fan. Tra i primi ad averlo fatto non poteva non esserci lei, la signora di Canale5, in pausa da venerdì con i suoi programmi e pronta a tornare carica a gennaio. Di chi stiamo parlando? Ma di Barbara d’Urso, ovvio. La conduttrice è scappata in Spagna per questo Natale ma mentre nelle storie continua a mostrare video da Madrid e Toledo, ecco che sul suo profilo Instagram fa un augurio speciale ai fan con una foto che riempie il cuore di tutto.

MARCO BOCCI HA OPTATO PER UNA FOTO A DUE PER AUGURARE BUONE FESTE 2019!

Nello scatto postato sui social per gli auguri di Buon Natale e Buone Feste 2019, Barbara d’Urso mostra la sua mano e quella dei suoi figli con un albero di Natale sullo sfondo. Non sappiamo bene se i suoi auguri vip per queste feste siano in “tempo reale” o se la foto sia di repertorio ma il fatto è che il suo pensiero è come sempre ai suoi amati figli tant’è che scrive nella didascalia: “NOI TRE ❤❤❤ Ovunque nel mondo. Da sempre e per sempre. Buon Natale e gioia per tutti voi!!!”. Chi invece ha optato per una foto per due, senza bambini, è Marco Bocci che dopo essersi lasciato alle spalle un anno un po’ complicato ma ricco di soddisfazioni, posa con la sua amata Laura Chiatti limitandosi a scrivere: “AUGURIIIIIIII a tutti ……”.

Ecco il suo post:





© RIPRODUZIONE RISERVATA