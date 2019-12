Natale 2019, Buone feste! Auguri dai Vip/ Da Fedez a Cristiano Malgioglio

Fedez e Belen Rodriguez: gli auguri di Buone Feste 2019!

Mentre si mettono a posto gli ultimi preparativi per la cena di Natale, sul web fioccano messaggi di auguri di Buone Feste 2019. Sono tanti i Vip che in queste ore stanno dedicando a follower e fan un pensiero per questo Natale, alcuni con parole simpatiche, altri con messaggi profondi e di riflessione. Fedez, che sta trascorrendo queste festività in montagna assieme a tutta la sua famiglia, posta uno scatto di suo figlio Leone e fa in questo modo i suoi auguri: “Il regalo più bello che la vita ti possa fare! Vi auguro di passare delle giornate indimenticabili con i vostri cuccioli”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino per la loro vigilia di Natale sono a Napoli, in barca, sotto il sole. Ed è proprio postando alcuni di questi momenti romantici che fanno i loro auguri ai follower con un “Buona vigilia!”

Gli auguri di Natale di Cristiano Malgioglio e Enzo Miccio: buone feste 2019!

Non mancano gli auguri di buone Feste 2019 e Natale di Cristiano Malgioglio, che per l’occasione si è fatto immortalare al fianco di un gigantesco albero addobbato. Queste le sue parole: “Auguri ragazzi di un Santo Natale a voi tutti. Grazie per l’ affetto che e’ reciproco. Vi adoro anche se non vi conosco . Vi leggo sempre. – poi conclude ringraziando tutti i suoi fan per il successo ottenuto dal suo ultimo brano – Posso dirvi una cosa? Siete MERAVIGLIOSI. LA MIA CANZONE NOTTE PERFETTA in poco tempo sta raggiungendo un milione di visualizzazioni. Noi ci vedremo i TV con il bravo @giovanna_e_amadeus per fine Anno su RAI Uno. Vi faro’ ballare come non mai. E aspettatevi di tutto Vi Amoooooo”. Tra gli auguri delle ultime ore anche quelli di Enzo Miccio che, con una foto di famiglia, scrive: “Auguro a tutti voi di trascorrere con semplicità e amore questi santi giorni di festa. Vi abbraccio forte, tutti”

