Natale 2021, Messa di mezzanotte a Betlemme/ Diretta video: la culla della storia

LA DIRETTA STREAMING DELLA MESSA DI BETLEMME

Si rinnova anche per la Festività di Natale 2021 la diretta in video streaming mondiale della Santa Messa di Mezzanotte da Betlemme, là dove tutto ebbe inizio 2021 anni fa: alle ore 23.30 inizia la lunga celebrazione dalla Terra Santa con l’Ufficio delle Letture, segue alle ore 24 la Santa Messa del Natale del Signore (per l’appunto la Messa di mezzanotte) nella Chiesa di Santa Caterina. Fino alle 1.15 poi la conclusione con la Processione alla Grotta della Natività presieduta da Sua Beatitudine Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini nella Chiesa di Santa Caterina, in Betlemme.

SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE 2021/ Diretta video Papa Francesco, la Natività di Gesù

Anche quest’anno sarà possibile seguire l’evento in diretta video streaming mondiale tramite il canale YouTube di Christian Media Center: la celebrazione sarà commentata in Italiano, Inglese, Arabo, Portoghese, Spagnolo e Tedesco. Come purtroppo avvenne lo scorso anno, le due celebrazioni a Betlemme (sera della Vigilia e Messa del 25 dicembre) e Nazareth saranno prive della presenza dei pellegrini per le restrizioni Covid in atto in tutta Israele. «Da Gerusalemme e da Betlemme, dove tra pochi giorni celebreremo il Natale, desidero inviare a tutti voi, ai vostri figli, alle vostre famiglie, alle vostre comunità, i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Spero che possiate godere di questo periodo di festa e gioire della nascita del nostro Salvatore Gesù Cristo», ha spiegato Padre Pizzaballa in un video messaggio di auguri pubblicato il 13 dicembre. L’ex Custode di Terra Santa ha poi concluso, «non vediamo l’ora di vedervi. Sappiamo che questo non è ancora possibile, ma sappiamo anche che presto la strada sarà di nuovo aperta, quindi stiamo preparando tutto il necessario per farvi vivere e offrirvi il meglio della Terra Santa. Ancora una volta, Buon Natale e Felice Anno Nuovo».

Natale 2021, Papa Francesco anticipa Messa Vigilia/ Immacolata, niente atto pubblico

L’OMELIA DI MONS. PIZZABALLA DI NATALE 2020

Nell’omelia della Santa Messa di mezzanotte della Vigilia di Natale 2020, il Patriarca latino di Gerusalemme esortò la cristianità colpita dalla pandemia e dal fragore di guerre civili e persecuzioni a guarda all’unica Luce che si staglia dalla grotta di Betlemme per gli ultimi due millenni. «Gesù Cristo, Dio eterno e figlio dell’eterno Padre, nasce qui in Betlemme di Giudea dalla Vergine Maria»: così Padre Pizzaballa introdusse la celebrazione di 12 mesi fa della Chiesa di Santa Caterina per la diretta video streaming della Messa di mezzanotte da Betlemme. La salvezza non è una teoria e nemmeno una “tradizione”, ma una persona in carne ed ossa: «Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un Figlio: questa è la certezza dei cristiani. Tutti cercano ha un volto e un nome ed è quello di Gesù, nato per farsi cibo e bevanda, insegnandoci che non c’è salvezza al di fuori dell’amore dato e ricevuto». Il Patriarca rivolse in più passaggi l’invito a tutti di riconoscere con libertà e adesione la nascita del Cristo per ogni singolo cuore umano: «Penso in particolare ai nostri fedeli che vivono in Palestina: come per Maria e Giuseppe, anche per loro sembra non esserci posto nel mondo, continuamente invitati, prima di poter vivere con dignità a casa loro, ad attendere un futuro sconosciuto e continuamente rimandato. Con il Natale di Cristo», conclude il Patriarca Pizzaballa, «Dio stesso è entrato nel mondo orientandone il cammino verso un futuro di gioia e di pace».

"Bevete vino, per astemi niente Paradiso"/ Video, virale omelia Natale di Don Cesena





© RIPRODUZIONE RISERVATA