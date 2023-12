Natale 2023 in salute/ Consigli ed errori da non commettere: regole Covid, alimentazione e rischio stress

Il Natale 2023 è arrivato e fervono i preparativi, ma per viverlo al meglio bisogna anche fare attenzione alla salute. Quest’anno non ci sono regole Covid da rispettare, ma non mancano i consigli degli esperti in vista del picco dei contagi. Ce ne sono anche in generale e a livello di alimentazione, insieme agli errori da non commettere. Pranzare in famiglia e con gli amici è una gioia per il cuore e per lo stomaco, quel che conta è evitare gli eccessi, badare alla freschezza e alla qualità di ciò che si mette sulla tavola. A tal proposito, usate piatti delle giuste dimensioni per aiutarvi psicologicamente a vederli pieni. Quindi, il pasto non vi sembra misero ed è pure gustoso. Impiattare prima di portare il cibo a tavola è una buona soluzione per controllare quello che si sta per mangiare e rendersi conto delle porzioni.

NATALE A KHARKIV/ Mons. Honcharuk: solo Dio sazia il cuore, la guerra è il più grande tradimento della vita

Quando componete il piatto, date priorità alle verdure, abbondando con le quantità, dedicando solo la parte restante alle altre pietanze. Il tempo è altrettanto importante. Lo stomaco ha bisogno di un po’ di tempo per comunicare al cervello che è sazio, quindi masticando a lungo favorite la digestione e il senso di sazietà. Chi prende farmaci deve limitarsi nel consumo di alcol, ciò vale per gli anziani ed è indicato anche per chi deve mettersi alla guida, mentre le donne in gravidanza devono evitarlo. Per un Natale 2023 in salute, il giorno di Santo Stefano è quello migliore per fare una passeggiata, muoversi in bicicletta, anche col resto della famiglia.

LETTURE/ Il Manzoni di Pomilio, viaggio sofferto nel metodo dell'incarnazione

NATALE 2023 IN SALUTE: ERRORI DA NON COMMETTERE IN CASO DI IPERTENSIONE E DIABETE

Chi soffre di ipertensione arteriosa sa che deve limitare l’uso di sale e preferire alimenti poveri di grassi animali, un’impresa durante le feste, soprattutto se si è sopiti di parenti o amici. Per vivere un Natale 2023 in salute potete ridurre le porzioni ed evitare i formaggi, fatta eccezione per il Grana Padano che è invece un valido alleato nella riduzione della pressione arteriosa e ha meno sale rispetto ad altri formaggi. Tra gli errori da non commettere ci sono patatine, salatini, noccioline e tutti quei cibi che accompagnano gli aperitivi, perché ricchi di grassi e sale. Inoltre, vanno evitati i superalcolici e i cocktail alcolici perché l’alcol fa aumentare la pressione arteriosa.

NATALE 2023/ "Cosa è venuto a portarci Dio, se ci sembra di ricevere così poco?"

Potete puntare invece su buon vino, come il Moscato, che ha una bassa gradazione alcolica, e gli aperitivi e cocktail analcolici. Inoltre, bisogna fare attenzione ai cibi precotti, che contengono glutammato di sodio, nocivo per chi soffre di ipertensione. Non bisogna esagerare neppure con pandori e panettoni. Anche per chi soffre di diabete un’ottima strategia è ridurre le porzioni, così si può assaggiare tutto, e bere molta acqua. Mangiare una piccola porzione di dolci può essere un giusto compromesso per tenere sotto controllo la glicemia, senza fare troppe rinunce e sacrifici, garantendosi un Natale 2023 in salute.

ATTENZIONE ANCHE ALLE ABITUDINI E ALLO STRESS NATALIZIO

Ma Natale 2023 in salute vuol dire anche modificare le proprie abitudini, seguire i consigli degli esperti e non commettere errori. Ad esempio, va evitata la spesa extralarge: valutate con attenzione cosa vi serve e siate oculati nelle scelte, così da avere meno tentazioni e non finire per strafare. Da evitare le scorpacciate, ma anche il digiuno non è mai una buona soluzione, quindi dopo aver mangiato di più bisogna limitarsi, non evitare di mangiare. A tal proposito, non lasciatevi sopraffare dall’ansia da bilancia, perché i sensi di colpa potrebbero spingervi a diete squilibrate e controproducenti per la vostra salute.

Non alleatevi col divano durante le feste natalizie. Dopo i pasti, soprattutto se sono stati sostanziosi e ipercalorici, fate movimento all’aria aperta, anziché riposare sul divano. Ma la salute non è solo quella fisica, importante è pure quella mentale. Questo vuol dire che un Natale 2023 in salute comporta anche un’attenzione maggiore allo stress. Tra auguri da inviare, regali da acquistare, pranzi da preparare o a cui presenziare, lo stress è destinato a crescere. Affrontate tutto con calma e moderazione.

NATALE 2023 IN SALUTE: REGOLE PER COVID E INFLUENZA

Ora soffermiamoci sul Covid per un Natale 2023 in salute, visto che i contagi sono in ripresa da settimane. Dunque, i consigli degli esperti spingono a ricordare le norme a cui ci eravamo abituati durante la pandemia, a partire dal lavaggio delle mani col sapone se non si possono usare igienizzanti. Mascherine e distanziamento, insieme al lavaggio delle mani, restano le misure basilari di prevenzione della diffusione del Covid. La cautela è importante soprattutto se ci sono anziani e persone fragili in casa. Se dovessero insorgere sintomi che fanno pensare al Covid, bisogna evitare contatti con altre persone ed evitare di frequentare luoghi affollati.

Ma tra i consigli degli specialisti c’è pure la prevenzione vaccinale, una gestione mirata dei pazienti, terapie sintomatiche e ricorso a farmaci specifici nei casi a rischio di evoluzione. Ciò vale anche per l’influenza, non solo per il Covid. «In presenza di infezioni virali è da evitare l’uso improprio di antibiotici, cortisonici ed ossigeno», ha ricordato nei giorni scorsi Claudio Cricelli, presidente emerito della Simg.











© RIPRODUZIONE RISERVATA