Natale a 4 zampe/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi e Maurizio Mattioli

Natale a 4 zampe è un film del 2012 di genere commedia, che andrà in onda su Canale 5 alle ore 16.45 di oggi, 1° gennaio. È un film italiano per la televisione diretto e prodotto da Paolo Costella. Natale a 4 zampe è stato girato nella città di Sestriere e nella sua valle. Tra gli attori del cast ci sono Massimo Boldi, Maurizio Mattioli, Biagio Izzo, Paola Tiziana Cruciani, Loredana De Nardis, Lucrezia Piaggio, Andrea De Rosa, Cinzia Mascoli, Andrea Montovoli e Araba Dell’Utri. Il film è stato prodotto con la collaborazione delle case di produzione RTI e Filmax. Si tratta di un film italiano natalizio, definito cinepanettone, poiché viene solitamente incluso nella programmazione televisiva italiana durante le vacanze di Natale. È stato trasmesso il 21 dicembre 2012 su Canale 5 per la prima volta, ricevendo complessivamente oltre 5 milioni di ascolti. Il film è ambientato a Sestriere, e tra le sue location c’è l’hotel, ossia lo storico Hotel Principe di Piemonte e oggi divenuto Hotel Ròseo. Negli anni 30 era per metà una residenza privata della famiglia Agnelli, e l’altra parte era un albergo che ospitava i clienti. Si tratta di un film che vuole trasmettere al pubblico la felicità e la spensieratezza di una commedia natalizia, come ogni cinepanettone ha l’obiettivo di fare. Negli anni Massimo Boldi e Maurizio Mattioli hanno recitato in altri cinepanettoni italiani, collaborando insieme per molto tempo.

Cesare San Mauro, il matrimonio Angela Melillo a Verissimo/ Chi è il nuovo marito

Natale a 4 zampe, la trama del film

Il film Natale a 4 zampe racconta le vicende di Luca e Sara, una giovane coppia che si reca in diverse banche di Torino per chiedere un prestito per realizzare il loro sogno, ossia l’apertura di un hotel per cani. Il prestito richiesto viene rifiutato per l’ennesima volta, finché non incontrano Antonio, che accetta il progetto, che si rivelerà un successo e nel quale si recano Lorenzo e Michele con le proprie mogli, Antonio con la moglie Fabiana e la cagnolina Sophie. Il progetto finirà per fallire a causa di alcune incomprensioni tra Luca e Sara, così Antonio non dà loro l’altra metà del prestito. La coppia discute fino a separarsi, ma saranno i padri a sistemare le cose tra loro, in particolar modo il padre di Sara, ossia Lorenzo, poiché l’altro pensava di voler rendere il luogo un’enorme discoteca. Lorenzo decide di aspettare un momento adatto per dare alla figlia l’altra parte del prestito in occasione della perdita della cagnolina di Antonio, che sarà ritrovata dal cane di Lorenzo. Sara scopre di essere incinta, ma lei è talmente arrabbiata con Luca che gli rivela che in realtà il figlio è di Biagio. Quando i due si riappacificano la giovane rivela che in realtà è suo figlio, ma alla fine i due padri decidono di rilevare il progetto a patto che siano i loro figli a garantire per loro.

LEGGI ANCHE:

Gabriel Rennis ed Elisa Angius si sono lasciati/ "Ci sembrava giusto informarvi…"Antonino Spinalbanese, Oriana lo accusa: "Mi hai usata..."/"Svelo il segreto su Belen

© RIPRODUZIONE RISERVATA