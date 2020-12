Natale a 4 zampe/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi

Oggi, giovedì 24 dicembre, alle 13,40 su Canale 5 va in onda “Natale a 4 zampe”, film del 2012 diretto da Paolo Costella. Prima della divertente commedia natalizia, Costella ha diretto il documentario “Pier Paolo Pasolini e la ragione di un sogno”, “Amore con la S maiuscola” con Biagio Izzo e Lunetta Savino, e “Matrimonio al Sud”, con Biagio Izzo, Massimo Boldi, Paolo Conticini, Enzo Salvi, Gabriele Cirilli e Debora Villa. Il protagonista di “Natale a 4 zampe” è Massimo Boldi, star dei Cinepanettoni italiani, come “Vacanze di Natale ’95”, “Vacanze di Natale 2000” e “Natale sul Nilo”. Nel cast, assieme a Boldi, troviamo Maurizio Mattioli e Biagio Izzo. L’Hotel di Sestriere che ha ospitato le riprese del film è lo storico “Hotel Principe di Piemonte”, oggi ribattezzato “Hotel Ròseo”, che negli anni ‘30 era utilizzato dalla famiglia Agnelli.

Natale a 4 zampe, la trama del film

Luca e Sara hanno un sogno: aprire un hotel per cani, ma per farlo occorrono molti soldi. I due giovani e i giovani fidanzati girano per banche alla ricerca di un prestito. Solo un direttore di banca accetta di sostenere la loro impresa, Antonio Caracciolo (Biagio Izzo). L’hotel si rivela un grande successo. Lorenzo e Michele insieme ad Antonio Caracciolo e alle rispettivi mogli, scelgono proprio questo hotel per le loro vacanze di Natale. Per le incomprensioni tra Luca e Sara il progetto fallisce e Antonio decide di non concedere ulteriori prestiti, ma, il padre di Sara prende in mano la situazione…



© RIPRODUZIONE RISERVATA