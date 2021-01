Natale a 5 Stelle/ Video, su Canale 5 il film con Massimo Ghini (oggi, 1° gennaio)

Natale a 5 Stelle è un film che andrà in onda oggi, 1° gennaio, sul canale Mediaset Canale 5 in prima serata, alle ore 21:20. Questo film appartiene al genere commedia ed ha debuttato su Netflix durante l’anno 2018. A dirigere questa pellicola ci ha pensato Marco Risi, il soggetto è stato curato dai fratelli Vanzina mentre per quanto riguarda la sceneggiatura è stato Enrico Vanzina a scriverla. All’interno del film sono presenti diversi volti noti del cinema e della televisione italiana come ad esempio Massimo Ghini, Ricky Memphis, Biagio Izzo, Riccardo Rossi, Rocco Siffredi, Martina Stella e Paola Minaccioni. La fotografia del film è stata curata da Enrico Lucidi mentre le musiche sono state realizzate da Bruno Zambrini.

Natale a 5 Stelle, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Natale a 5 Stelle. Franco Rispoli è un premier di un importante partito politico. Tuttavia, le sue referenze sono state truccate da lui stesso che ha deciso di modificare il proprio curriculum. Difatti, questo politico non è altro che un semplice commercialista che deve rispondere alle chiamate di diversi personaggi, tra i quali spiccano i nomi di Luigi e Matteo che gli dicono cosa fare. Il vero impegno di Franco comunque, è quello di preoccuparsi del fatto di dimostrare ai media ed al popolo italiano che lui a differenza degli altri non approfitta di quelli che sono i benefit istituzionali.

Il premier parte poi per Budapest, in missione ufficiale. Tuttavia, durante questo viaggio ha una relazione extra coniugale con una deputata di un altro partito, una donna molto bella che è riuscita ad entrare in politica per il suo corpo fantastico. A questo punto, partiranno una serie di gag ed equivoci che vedranno coinvolto il premier in numerosi scandali, con il protagonista del film che finirà al centro di un triangolo amoroso e non saprà come poter uscire da una situazione complicata.

Video, il trailer del film “Natale a 5 Stelle”





