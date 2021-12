Natale a Bramble House/ Su Canale 5 il film con Autumn Reeser

Natale a Bramble House, film di Canale 5 diretto da Steven R. Monroe

Natale a Bramble House va in onda su Canale 5 oggi, domenica 26 dicembre, dalle ore 15. Si tratta di una pellicola canadese realizzata nell’anno 2017 dalla casa cinematografica 4 Ever Christmas Productions e distribuita direttamente sul piccolo schermo dalla Daro Film Distribution.

La regia della pellicola è stata firmata da Steven R. Monroe, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati sviluppati da Jamie Pachino e i principali protagonisti sono Autumn Reeser, David Haydn-Jones, Teryl Rothery, Andrew Airlie, Bruce Dawson e Hilary Jardine

Natale a Bramble House, la trama: un periodo difficile

Passiamo alla trama di Natale a Bramble House. Finn è un giovane uomo che sta attraversando un periodo particolarmente difficile della sua vita in ragione della perdita della vita dell’amato padre. Purtroppo deve fare i conti anche una situazione piuttosto complicata e delicata che riguarda proprio la morte del padre. In particolare, poco prima di morire il papà ha deciso di cambiare sorprendentemente il proprio testamento lasciando in eredità all’infermiera che si stava occupando di lui una considerevole cifra di circa 50.000 dollari.

Agli occhi del giovane uomo questa appare come una vera truffa in quanto l’infermiera è stata vicina a suo padre soltanto negli ultimi due mesi di vita per cui si convince che il papà sia stato obbligato in qualche modo a fare questo lascito. Più che mai convinto di voler andare in fondo alla questione decide di mettersi in viaggio e di incontrare l’infermiera il cui nome è Willa.

Vorrebbe capire molto di più sul suo modo di essere e sulle sue vere intenzioni per cui si presenta presso il bed and breakfast che manco a dirlo è stato acquistato recentemente dall’infermiera. Il ragazzo si presenta nella struttura sotto mentite spoglie per cercare di capire cosa sia successo a suo padre e soprattutto quale sia il carattere della donna.

La situazione tuttavia sarà molto differente da quella che aveva immaginato Finn perché si ritrova ad avere a che fare non solo con una donna estremamente affascinante ma anche particolarmente attenta e giudiziosa karate che stanno spendendo i soldi del padre con una massima oculatezza. Manco a dirlo nasce un forte sentimento di amore che purtroppo sarà destinato a tante problematiche non appena verrà sveltata la vera identità dell’uomo. Toccherà alla donna cercare di capire ora di più sul suo partner e soprattutto se effettivamente lei si possa fidare di lui.



