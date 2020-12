Natale a Bramble house/ Su Canale 5 il film con Miley Cyrus (25 dicembre)

Natale a Bramble house va in onda dalle ore 16,45 su Canale 5 oggi, 25 dicembre 2020. Si tratta di una commedia sentimentale prodotta nel 2017 in Canada, una delle realtà maggiori per ciò che riguarda il cinema dedicato al piccolo schermo. Nel cast la protagonista femminile è Autumn Reeser, attrice amata sin dalla giovane età per il suo personaggio nella serie “teen” ‘ The O.C.’. Il suo ruolo fu quello di Taylor Townsend una delle ragazze più amate dal pubblico. Nel tempo ha confermato la sua talentuosa carriera con film come ‘La ragazza della porta accanto (The Girl Next Door)’, ‘Una spia al liceo (So Undercover)’ assieme ad un’altra eroina del cinema young adult, Miley Cyrus, nel 2016 il grande cinema con la direzione di Clint Eastwood e la possibilità di recitare al fianco di Tom Hanks in ‘Sully’, finalmente il giro giusto per un’attrice non solo bella ma dotata di grinta e voglia di farsi amare dal pubblico.

Al suo fianco David Haydn, un belloccio dall’aspetto enigmatico, intrigante attore conosciuto in cast come ‘The Crown and the Dragon’ e sempre in ‘Natale a Bramble house’ incontriamo anche Teryl Rothery, un’attirice non molto nota nel nome ma nei fatti la ricordiamo soprattutto per alcuni film televisivi di stampo romantico come ‘Fermate il matrimonio! (Stop the Wedding’ o la commedia ‘Masterminds – La guerra dei geni (Masterminds)’. Teryl ha anche prestato la sua recitazione in alcuni episodi di serie televisive di successo come ‘Stargate SG-1’ nel quale interpretava il ruolo di Janet Fraiser o in ‘Smalville’.

Natale a Bramble house, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Natale a Bramble house. Finn Conrad ha da poco perso il padre e nel dolore scopre l’amara verità che un’ingente quota di eredità viene lasciata all’infermiera che l’ha accudito negli ultimi due mesi di vita, Willa Fairchild. Finn non solo è addolorato per la perdita, ma decide anche di capire cosa è successo, perché il padre abbia elargito una quota così alta di eredità ad una quasi sconosciuta: alla fine due mesi non sono un periodo così lungo per decidere una situazione come quella voluta dall’uomo. Finn decide così di conoscere Willa Fairchild, scoprire la verità se possibile, capire le intenzioni della donna perché convinto, non a torto, che quei 50.000 dollari appartengano a lui, non all’infermiera.

Prenota quindi un periodo di vacanza, sotto falsa identità, nel bed & breakfast che la donna ha da poco acquistato con la somma ricevuta e in quei giorni scopre una verità per lui non così amara: Willa è piacevole, amabile, i soldi ricevuti sono stati investiti con coscienza e quasi quasi, approfittando di una soave atmosfera natalizia, Finn può concedere al suo cuore di innamorarsi di una donna che tutto è tranne un’opportunista. Finale molto happy!



