Natale a Palazzo, Canale 5/ Il film romantico con la regia di Peter Hewitt

Natale a palazzo su Canale 5 il giorno di Natale

Nel pomeriggio di Natale, su Canale 5 andrà in onda il film Natale a Palazzo, traduzione letterale dell’originale Christmas at the Palace. La pellicola, in onda dalle 16.45, è stata realizzata negli Stati Uniti nel 2018: si tratta di un film di genere sentimentale, che è stato diretto dal regista britannico Peter Hewitt, che ha alle spalle anche opere come Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn, Garfield – Il film, Capitan Zoom – Accademia per supereroi. Il regista è stato coadiuvato dalla sceneggiatura di Rick Garman e Joie Botkin.

La fotografia è stata affidata a Lulu de Hillerin, il montaggio a Jimmy Hill, la colonna sonora è stata curata da Terry Frewer. Il cast della pellicola natalizia è composto da Merritt Patterson (Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo), Andrew Cooper (ex pattinatore olimpico), Brittany Bristow (Shadowtown, Cherry), Nicholas Banks, Geraldine Fitzgerald, India Fowler, Esh Alladi, Antonio Aakeel, Reece Griffin,Linda Marshall Miller e Zsolt Kerekes.

Natale a palazzo: la trama del film

La trama di “Natale a palazzo” segue le vicende di Katie, interpreta da Merritt Patterson, che è un’ex pattinatrice sul ghiaccio a livello agonistico, che viene assunta dal sovrano di un paese immaginario, San Senova. Qui incontra proprio il re, l’affascinante Alexander, interpretato da Andrew Cooper. Il re vuole che la bella Katie aiuti la figlia Christina (India Fowler) ad organizzare uno show di pattinaggio. Tra i due, come nelle più classiche commedie d’amore, nasce un bellissimo sentimento. Un amore dolce e profondo, che però deve affrontare delle radicate difficoltà: la donna, estranea alla stirpe reale, potrà diventare la consorte del re e quindi futura regnante?

