Natale ad Angel Falls/ Su Rai 2 il film diretto da Bradley Walsh (oggi, 27 dicembre)

Natale ad Angel Falls va in onda oggi, domenica 27 dicembre, su Rai 2 dalle ore 14.00. Si tratta di una commedia sentimentale diretta da Bradley Walsh, regista televisivo e cinematografico. Ha diretto diversi film natalizi, come Il calendario di Natale (2018), Christmas Encore (2017) e Love on Ice (2017). Sicuramente lo spirito del film è molto caldo e riesce ad avvicinare il pubblico a uno dei periodi più belli di tutto l’anno.

Natale ad Angel Falls, la trama del film

Natale ad Angel Falls racconta la storia dell’angelo custode Gabby (Rachel Boston), mandata in missione ad Angel Falls sotto le vesti di una coordinatrice volontaria. Il suo obiettivo e far rivivere agli abitanti il vero spirito natalizio, ormai dimenticato. Grazie a questa opportunità, Gabby potrà comprendere a pieno il sentimento umano della felicità e d’amore. Infatti, mentre cerca di compiere la sua missione, l’angelo custode entra a contatto con le vicende personali degli abitanti della cittadina, capendo come mai lo spirito e la magia del Natale siano andate perdute.

C’è solo una persona ancora affascinata dalla festa, ossia Jack Avery (Paul Greene), il capo dei vigili del fuoco. Tuttavia la conoscenza con quest’uomo la metterà di fronte a dei sentimenti e delle situazioni impreviste. Come andrà a finire?



