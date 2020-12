Natale al Plaza/ Su Rai 2 il film con Sheffield Elizabeth Henstridge (25 dicembre)

Natale al Plaza va in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,20 di oggi, 25 dicembre 2020. Si tratta di una produzione americana nella quale la regia fu affidata al cineasta Ron Oliver, Se il nome non vi dice molto, in realtà questo attore e regista canadese è molto noto alle sue latitudini e in Italia forse lo ricorderete in alcune produzioni come ‘Beethoven – Alla ricerca del tesoro (Beethoven’s Treasure)’, ‘La fabbrica del Natale (All She Wants for Christmas)’, ‘Due cuori e un matrimonio (Perfect Match)’, ‘Una strana storia di Natale (Every Christmas Has a Story)’, un regista che proprio nell’atmosfera natalizia rilancia il suo cinema romantico e sentimentale.

Protagonista femminile di questa pellicola è la bella e talentuosa attrice britanniche di Sheffield Elizabeth Henstridge, impossibile non ricordarla nel ruolo della dottoressa Jemma Anne Simmons nell’amata serie Marvel ‘Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D’, oppure nei ruoli di Riley Stuart in ‘The Thompsons’, o nel lungometraggio ‘Reach Me – La strada del successo (Reach Me),’ insieme a Sylvester Stallone.

Al suo fianco al bel californiano Ryan Paevey, già nei cast di serie Tv come ‘Hollywood Heights – Vita da popstar’, ‘General Hospital’ o come presentatore, programma passato anche sulle frequenze televisive italiane, dei ‘Daytime Emmy Awards 2015’. Stuart è anche un celebre attore del genere film sentimentale per la televisione: da alcuni anni questo è il suo settore assieme alle videoclip di cantanti famosissimi come Christina Aguilera.

Natale al Plaza, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Natale al Plaza. Il celebre Plaza Hotel, albergo di lusso, conosciuto in tutto il mondo, arruola nel proprio staff Jessica, una giovane donna esperta in storia. Il suo compito sarà quello di curare l’immagine dell’albergo durante il periodo natalizio, rendere l’atmosfera di lusso meno materiale e più in sintonia con lo spirito del Natale.

Ovviamente non si tratterà di rievocare la magia Dickens de ‘Il canto di Natale’, il target del Plaza Hotel è sempre di un livello talmente alto da non permettersi simili exploit, ovviamente, però il talento di Jessica può mutare davvero il mood all’interno della struttura. Lavorerà in team con diversi impiegati, curatori d’immagine e staff di qualunque tipo e tra di essi incontrerà Nick, un affascinante dirigente interno con il quale, assieme alla magia del Natale, scoprirà il significato della magia del lasciarsi trasportare dai sentimenti intensi dell’amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA