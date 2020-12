Natale alle Hawaii, Rai2/ Film con Lea Michele in onda oggi, 26 dicembre

Natale alle Hawaii, cast e trama del film in onda oggi, 26 dicembre, su Rai2

Sarà una serata da non perdere quella su Rai2 di oggi perché gli amanti di Glee e di Lea Michele potranno lanciarsi nella visione di Natale alle Hawaii, uno dei film che la vede protagonista. L’ugola d’oro del famoso club delle serie tv sarà la protagonista del film che andrà in onda oggi, 26 dicembre, nel prime time di Rai2 a partire dalle 21.10 circa prendendo il posto che è di solito riservato ai grandi crime americani finiti in panchina in queste festività. Nel film, le circostanze cospirano per tenere separati una giovane donna e il suo amore d’infanzia, che ha incontrato per la prima volta durante l’annuale visita di Natale della sua famiglia alle Hawaii, ma come andranno le cose e cos’è che terrà i due protagonisti lontani?

Natale alle Hawaii, trama del film

Inizia da qui la trama del film in onda oggi, Natale alle Hawaii in cui Olivia è l’architetto responsabile del nuovo edificio per uffici della città, moderno e un po ‘noioso, a Cincinnati, edificio che viene inaugurato proprio durante le feste di Natale, proprio nei giorni in cui lei è chiamata ad essere presente altrove, ovvero in un resort alle Hawaii dove passa le feste insieme alla famiglia. Nei flashback apprendiamo che circa 20 anni prima, la famiglia di Olivia ha incontrato la famiglia di Jeff, che ha un’attività di successo a Boston, e che i loro figli sono diventati rapidamente amici. Entrambe le famiglie hanno continuato a trascorrere le vacanze nello stesso posto anno dopo anno, e alla fine Olivia e Jeff sono diventati più che semplici amici ma tutto finisce quando la famiglia di Jeff salta questo annuale appuntamento e anni dopo Olivia ritrova il suo amico sposato e con una figlia ma già in crisi e questo fa sperare sia la protagonista che il suo promesso suocero. Olivia riuscirà a far tornare il sorriso e l’amore nella vita di Jeff?



