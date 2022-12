Natale alle Hawaii/ Su Rai 2 il film con Phil Morris e Lea Michele

Natale alle Hawaii, film di Rai 2 diretto da Stephen Herek

Natale alle Hawaii va in onda oggi, 27 dicembre 2022, a partire dalle ore 16.55 su Rai 2. Ci troveremo di fronte a un film sentimentale prodotto negli USA nel 2019 e diretto da Stephen Herek. Nel cast del film Natale alle Hawaii sono presenti Phil Morris, Lea Michele, Bryan Greenberg e Charles Michael Davis.

Il film rappresenta il primo esperimento sul grande schermo per Lea Michele, attrice conosciuta dal grande pubblico principalmente per le sue esperienze televisive. La prima visione italiana è avvenuta nel dicembre del 2020, un anno dopo dall’esordio in patria. Le scene della pellicola hanno sfruttato interamente le scenografie estive offerte dal territorio delle Hawaii.

Natale alle Hawaii, la trama del film

I protagonisti delle vicende narrate in Natale alle Hawaii sono due giovani di nome Jeff e Olivia, alle prese con i festeggiamenti per il Natale. Per l’occasione decidono di seguire le tradizioni del passato perseverando nel trascorrere la festività in compagnia delle famiglie presso le Hawaii. I due si erano conosciuti da bambini proprio così, per poi scoprire un forte sentimento reciproco.

Purtroppo però la magia della storia viene interrotta da un momento piuttosto triste. La madre di Jeff infatti perde la vita in maniera prematura e getta il ragazzo in un totale sconforto. Passano oltre 20 anni e i due protagonisti hanno modo di rivedersi proprio in quella località delle Hawaii dove avevano trascorso la propria infanzia e l’amore crescente.

Entrambi si sono realizzati dal punto di vista professionale, seppur con piccoli problemi di carattere sentimentale. nello specifico, Jeff è riuscito a creare una famiglia ma l’amore con l’attuale moglie è finito e stanno per separarsi. Olivia è invece fidanzata e vive a pieno la sua carriera da architetto. Proprio sull’isola riceve una proposta inaspettata dal proprio ragazzo; unirsi in matrimonio. La donna, chiaramente presa alla sprovvista, abbozza un esitazione per poi accettare.

L’incontro con Jeff però sarà per lei rivelatore; il sentimento sopito non era mai svanito del tutto e con l’incontro risultava tutto più chiaro. Alla fine, Olivia non riesce a fingere e decide di lasciare il fidanzato per tornare a vivere la storia d’amore con Jeff, coronata dal matrimonio l’anno successivo.

