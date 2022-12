Natale all’improvviso, Rai 3/ Il film del 2015 con la regia di Jessie Nelson

Natale all’improvviso in onda su Rai 3

Nel pomeriggio del 25 dicembre, su Rai 3, va in onda alle 14.30 la commedia americana del 2015 “Natale all’improvviso” distribuito da Notorious Pictures e CBS Films, Groundswell, Imagine Entertainment. La regia è di Jessie Nelson, che dopo aver lavorato in numerose serie televisive e film, ha raggiunto la fama nel 1994 con “Una moglie per papà”.

Successivamente ha scritto una sceneggiatura che ha venduto alla Disney ma non ha avuto successo, così ha preso la decisione di dedicarsi alla regia. I suoi film più recenti sono: Mi chiamo Sam e Una moglie per papà. La protagonista del film Natale all’improvviso è Diane Keaton, vincitrice nel 1978 del premio Oscar come migliore attrice protagonista per Io e Annie. I suoi film più recenti sono: Avviso di chiamata, Eroi di tutti i giorni e Heaven. Tra gli altri nel cast ci sono: John Goodman, Ed Helms, Alex Borstein, Olivia Wilde e Amanda Seyfried.

Natale all’improvviso, la trama

Nel film “Natale all’improvviso“, Charlotte ha chiesto a suo marito Sam Cooper di non rivelare alla famiglia, nel giorno di Natale, la decisione di separarsi. Eleanor, la figlia della coppia che di professione fa la sceneggiatrice ma senza successo, rimane disoccupata e scopre di essere stata tradita dal fidanzato: non vuole però deludere i genitori, mostrandosi di nuovo single. Guardandosi attorno in aeroporto scopre che il soldato Joe non potrà ritornare dalla sua famiglia perché il suo volo è bloccato dalla neve: pensa che potrebbe essere la situazione perfetta. C’è poi Hank, un altro figlio dei Cooper che è un padre single di tre figli di cui uno adolescente e alle prese con la prima cotta. A complicare la situazione è la presenza della sua ex moglie. Il desiderio di Hank è quello di trovare presto un lavoro prima che la famiglia scopra di aver perso il suo.

Al pranzo di Natale è stata invitata anche Ema, la sorella di Charlotte che ha una forte rivalità con la sorella: la giovane compie un piccolo furto in un centro commerciale ma viene aiutata dall’Agente Williams. C’è poi Bucky, il padre anziano di Ema e Charlotte che si sente più vicino alla cameriera Ruby che alle sue figlie. Per finire c’è Fishy, la zia di Sam, sempre sorridente con tutti.











