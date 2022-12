Natale allo Starlight, film Rai 2/ Gary Yates alla regia della pellicola romantica

Natale allo Starlight: in onda su Rai 2 diretto da Gary Yates

Natale allo Starlight è un film romantico del 2020 che va in onda su Rai 2 il 24 dicembre alle 22.50. La regia della pellicola è di Gary Yates, mentre gli interpreti principali della pellicola, tipicamente natalizia, sono: Paul Campbell, Kimberly Sustad, Bruce Davidson, Rebecca Staab e Darren Martens. La colonna sonora del film è composta dai classici brani del Natale che rendono l’atmosfera della pellicola ancora più emozionante.

Mariapaola Chiummo vince lo Zecchino d'Oro 2022/ Con la canzone "Il panda con le ali"

Natale allo Starlight: la trama del film

La narrazione del film Natale allo Starlight è incentrata su un bar: si tratta di un vero e proprio luogo di ritrovo e punto di riferimento per tante persone che vivono nel quartiere dove il film è ambientato. Il locale ha un ruolo molto importante per tutte le persone che si ritrovano, al punto che lì sono nati legami e relazioni solide. Il bar è gestito dalla famiglia di Anne, una giovane avvocatessa che sta affrontando una questione complicata. Proprio Anne stipulato un patto con un giovane dal nome William per la realizzazione di un progetto molto importante.

Francesco Totti: "Ilary mi ha tradito con altri uomini"/ "Noemi? Era un'amica poi..."

Il futuro del bar, però, è a rischio, perché qualcuno ha intenzione di demolirlo. Una situazione che mette l’avvocatessa in una posizione difficile visto che il locale, tanto amato dai suoi genitori, è in pericolo. L’obiettivo di Anne diventa allora quello di salvare il bar, così come la storia della sua famiglia e di tutte le persone che frequentano il locale. Per questo motivo l’avvocatessa si impegna a lavorare duramente con William, erede della società che vorrebbe demolire il locale. I due si mettono a lavoro per evitare che la situazione precipiti. Lavorando a stretto contatto per cercare di salvare lo Starlight, nonostante le reticenze iniziali, tra i due scocca la scintilla.

LEGGI ANCHE:

CLOTILDE COURAU, CHI È MOGLIE EMANUELE FILIBERTO/ "Sempre complici, nostre figlie..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA