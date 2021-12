Natale allo Starlight/ Su Rai 2 una storia piena di momenti emozionanti

Natale allo Starlight, film di Rai 2 diretto da Gary Yates

Natale allo Starlight è uno dei film che andrà in onda oggi, 25 dicembre, alle ore 16:15, su Rai 2. Questo film appartiene alla produzione per la televisione, e può essere catalogato nei generi romantico e natalizio. Tale pellicola è una produzione statunitense e ha come regista il professionista Gary Yates. Anche la maggior parte della troupe impiegata per girare il film proviene dagli Stati Uniti.

Il cast invece, comprende attori professionisti e impiegati in produzioni televisive da molti anni come Kimberley Sustad, Paul Campbell, Darren Martens, Rebecca Staab, Bruce Dawson, Malcolm Stewart e Jeff Reyes. Questo film è una produzione a basso costo dal momento che è stato pensato solo per la televisione.

Natale allo Starlight, la trama del film: la chiusura di un locale e…

In Natale allo Starlight Annie Park è un’avvocatessa in carriera. Ama il suo lavoro e lo svolge con devozione e professionalità. Inoltre, Annie non è una semplice avvocatessa. Il suo ruolo è quello di dare in adozione i bambini e assicurarsi che possano godere di sostegno e amore nella loro nuova famiglia. Tuttavia, proprio mentre si avvicina il Natale, Annie viene a sapere di un fatto che la sconvolgerà.

Lo Starlight Cafè, il locale amato da lei e gestito dalla sua famiglia, rischia di chiudere per sempre. A quanto pare, la sua famiglia sembra avere alcuni problemi con William Holt, l’erede della società che ha stabilito di occuparsi della demolizione dello Starlight.

Annie non può rimanere con le mani in mano, sa che deve fare qualcosa e si attiverà subito per risolvere il problema e salvare il Natale dello Starlight. Grazie alle sue abilità, alla sua esperienza e alla sua forza di volontà, Annie cercherà e troverà il modo per fermare i lavori di demolizione. Sarà un Natale indimenticabile per lei e per tutti i componenti della sua amata famiglia.

