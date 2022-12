Natale, come addobbare e decorare casa/ Luci, albero e spunti per ogni budget

C’è chi pensa a come decorare casa in occasione del Natale già dal 1° dicembre, chi invece aspetta l’ultimo minuto per rendere la propria casa ancora più bella e gioiosa. Ma c’è anche chi non sa bene quale data scegliere o quali suggerimenti seguire. Qualunque sia il vostro spirito natalizio, è indubbio che in questi giorni si respiri un’atmosfera magica e particolare che vogliamo portare dentro la nostra casa, tra luci colorate da accendere al tramonto, palline e decorazioni che ci trasportino in un mondo incantato. La cosa più bella è che non è sempre necessario spendere una fortuna per acquistare ogni anno decorazioni nuove, anzi!

Entrando nei negozi possiamo perderci fra presepi, trenini e composizioni tanto incantate quanto estremamente costose, ma non è necessario spendere una fortuna per rendere la nostra casa bella, accogliente e festosa. Un’idea semplice ma di sicuro effetto per decorare casa è cambiare le federe dei cuscini: che siano sul divano, sul letto o sulle sedie per renderle più confortevoli, anche una semplice federa rossa aiuta ad assaporare appieno l’atmosfera del Natale. In commercio si trovano inoltre moltissime federe a basso costo e con decorazioni ancora più adatte al periodo, come Babbo Natale, fiocchi di neve e foglie di vischio. Giocate con gli abbinamenti e i colori e scegliete con cura le misure adatte per i vostri cuscini!

Decorare casa per Natale: come scegliere l’albero perfetto in base al budget e allo spazio

Nel periodo di Natale non può mai mancare in casa il protagonista principale delle festività: l’albero. Ne esistono di moltissimi tipi e potete sceglierli in base al budget o ad altre esigenze più particolari, per esempio se avete un animale particolarmente curioso oppure un bambino piccolo ed esuberante. Esistono alberi di dimensioni ridotte, alcuni sono anche dotati di interruttore e di luci per illuminare gli ambienti senza essere pericolosi come le candele. Potete utilizzarli come centrotavola, come soprammobili per rendere chic e allegri anche gli angoli più irraggiungibili della vostra casa, e potete anche addobbarli con lucine e palline di piccole dimensioni.

Se invece avete una maggiore disponibilità di spazio per decorare casa in occasione del Natale, potete pensare ad alberi più grandi, diciamo di almeno un metro di altezza. Potete optare per un vero albero di Natale oppure per la classica decorazione in plastica che imita il tipico abete. Ma esistono anche alberi di Natale che si appendono al soffitto e che possono permettervi di godere di questa bellissima e tradizionale decorazione anche se avete cuccioli o bambini un po’ turbolenti. Per acquistarli, potete cercarli nei negozi più vicini a voi, meglio se specializzati nell’arredo della casa, oppure dare un’occhiata online per trovare l’albero migliore per le vostre esigenze.

Natale, come decorare casa a basso costo: calendario dell’avvento e ghirlande

In vista del Natale, ci sono poi alcuni elementi che non possono proprio mancare per decorare casa. Sebbene ne esistano di già pronti, spesso si tratta di elementi piuttosto costosi ma non è impossibile realizzarli da soli con pochi materiali e un po’ di tempo libero, meglio se in compagnia e davanti a un buon stuzzichino. Per esempio, il calendario dell’avvento è immancabile e riempie di gioia grandi e piccini: bastano delle piccole scatole in cartone o dei semplici sacchettini da decorare e poi appendere, riempiendoli con dei piccoli doni come frutta secca o cibi che si conservano come i taralli, monetine di cioccolato o altri dolcetti.

Anche una bella ghirlanda alla porta cambia subito l’atmosfera di una casa, e si può costruire armandosi di colla e partendo da pochi componenti come delle pigne oppure delle palline che non si possono più appendere all’albero, magari perché rovinate o rotte.











