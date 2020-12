Natale da chef/ Video, su Canale 5 il film con Massimo Boldi e Biagio Izzo

Natale da chef va in onda oggi, 25 dicembre, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Protagonista del film è la coppia Massimo Boldi/Biagio Izzo e se per l’ex spalla di Christian de Sica e Teo Teocoli, questo film è la continuazione di un lungo percorso che lo vede protagonista sempre il 25 dicembre e dintorni, per il comico napoletano Biagio Izzo è la presenza di rilievo in una carriera nella quale ha avuto ruoli comici in film come ‘Body Guards – Guardie del corpo’, sempre diretto da Neri Parenti, ‘L’amico del cuore’, con la regia di Vincenzo Salemme o ‘Una donna per la vita’, con la regia di Maurizio Casagrande.

Al loro fianco anche Enzo Salvi, la bella Francesca Chillemi e il quasi vincitore dell’edizione 2020 di ‘Ballando con le stelle’, l’attore Paolo Conticini, amatissimo dal pubblico femminile per la sua energia maschile e romantica.

Natale da chef, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Natale da chef. Gualtiero Saporito è un grande chef: il problema che lo è nei suoi pensieri, così si reputa, ma le sue innovative ricette sono considerate per i commensali schifezze da relegare al secchio dell’immondizia. Tutto ciò è ben lontano da proporlo come competitore di chef Cannavacciuolo o Barbieri, Bastianich o Cracco, eppure Gualtiero Saporito non demorde e non si da per vinto.

Sta per arrivare il G7, quindi diplomatici e politici da tutto il mondo e Furio Galli, manager di una ditta di catering di lusso, lo arruola come chef capo di una brigata che dovrà allestire catering per l’occasione. Furio Galli o è completamente folle oppure sa il fatto suo, sta di fatto che dietro si nasconde la tresca.

L’azienda di Galli sta per fallire e il suo scopo è proprio quello di fare pessima figura davanti al bel mondo perché di nascosto ha stabilito con il rivale che avrebbe ricevuto una cospicua somma di denaro se avesse perso l’appalto, denaro che gli occorre a tutti i costi per appianare i debiti aziendali. Ma la sorte non è dalla sua e, tra mille peripezie, colui che doveva fallire con le sue schifezze gastronomiche, chef Saporito, trionferà ai fornelli in maniera rocambolesca.

