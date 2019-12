Natale da Chef/ Video, su Canale 5 il film con Massimo Boldi (oggi, 20 dicembre)

Natale da Chef andrà in onda oggi, 20 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche del bel paese durante le festività invernali del 2017. Il film diretto da Neri Parenti si poggia su un soggetto scritto dallo stesso direttore dei lavori e vede come attore principale Massimo Boldi, del figlio di quest’ultimo la direzione esecutiva della pellicola. Natale da Chef è stato prodotto grazie all’interessamento della Medusa Film, la stessa compagnia che ha curato la produzione si è interessata della capillare distribuzione nelle sale cinematografiche italiane.

Natale da Chef, la trama del film

Ecco la trama di Natale da Chef. Gualtiero Saporito è uno chef che nonostante tutta la sua buona volontà non riesce a riscuotere successo nel mondo della ristorazione. I suo piatti anche se molto fantasiosi, sia come lavorazione che come ingredienti, ricevono sempre delle recensioni negative e non è raro che lo stesso chef venga insultato dalla clientela imbufalita. Un giorno però la sua pazienza e la sua determinazione vengono ripagati stante che un imprenditore di grido, Furio Galli, gli offre il posto di capo cuoco nella sua impresa di catering. L’incarico diventa ancor più importante visto che la ditta di Galli si è appena aggiudicata l’appalto che concerne la preparazione dei pasti per l’imminente G7 che si terrà in un incantevole luogo della Sicilia. Saporito si ritrova per questo motivo dall’essere uno chef scadente a dover cucinare per i grandi del mondo. Il cuoco si ritrova però alle prese con una brigata incapace di preparare qualsiasi tipo di pasto, ed era proprio quello che Galli voleva. Il disegno che sta dietro la vincita dell’appalto è infatti totalmente losco, un disegno che però viene messo a soqquadro grazie all’intraprendenza di Saporito, con il cuoco che nonostante tutto riesce a fornire un servizio all’altezza delle aspettative dei big mondiali.

