Natale di Roma 2022, oggi 21 aprile 2775° compleanno/ Programma e calendario eventi

La Capitale è in festa: è il giorno del Natale di Roma 2022. Anticamente nota come Dies Romana o Romaia, è una festività legata alla fondazione della città di Roma. La leggenda narra, infatti, che Romolo avrebbe fondato la città di Roma il 21 aprile del 753 a.C. Per l’occasione, è stato messo a punto un programma di eventi che celebra il compleanno di Roma. Il calendario di iniziative ed eventi gratuiti è ricco. Ad esempio, oggi che si festeggia il 2775° compleanno è gratuito l’accesso ai musei di Roma Capitale, comprese le mostre.

Quindi, nel giorno del suo compleanno si possono ammirare tutte le bellezze, anche l’area archeologica del Circo Massimo e il Mausoleo di Agosto, dove però la prenotazione è obbligatoria. Sono previste anche visite guidate con i funzionari dei musei che raccontano opere e monumenti, come agli Acquedotti Claudio e Felice con un’apertura straordinaria. Possibile anche la passeggiata nei Fori imperiali o le visite alla collezione del Museo della Scuola Romana. Ma il Natale di Roma prevede anche un calendario di rappresentazioni di antichi riti e feste di rievocazione storica.

NATALE DI ROMA 2022: ALLA SCOPERTA DELLA CAPITALE

Il Gruppo Storico Romano ha previsto dal 21 aprile al 24 aprile incontri con autori, musica, mostre fotografiche e laboratori didattici per bambini. Ma il Natale di Roma 2022 è fatto anche del Tracciato del solco, che è la rievocazione della fondazione di Roma, a cui segue la rappresentazione della festa delle Palilie, poi ci sarà il rito del Rinnovo del Fuoco Sacro e la Benedictio Urbi. Prevista anche la rievocazione di una partita di Harpastum, che è un antico gioco romano con la palla.

Organizzato anche il corteo storico con mille rievocatori in costume con partenza dal Circo Massimo. Incontri pubblici, appuntamenti a teatro e al cinema: il programma del Natale di Roma 2022 è ricco e non mancano le novità. Oggi, ad esempio, è prevista l’apertura del Planetario di Roma, disponibile da domani. Invece ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali è allestita Synesthesia, una installazione interattiva e multisensoriale. Da oggi a domenica si tiene poi una Avventura urbana, quindi cacce al tesoro con elementi tecnologici da giocare in squadre alla scoperta di Roma.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO DEL NATALE DI ROMA 2022 IN PDF













