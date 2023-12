Natale e Quale 2023 anticipazioni, 17 dicembre/ Ospiti, giudici e curiosità sullo show di Carlo Conti

Natale e Quale Show 2023 anticipazioni puntata 17 dicembre

Questa sera, 17 dicembre 2023, andrà in onda Natale e Quale Show Speciale Telethon. Carlo Conti presenta lo spettacolo di solidarietà su Rai 1, in prima serata alle 21:30. Lo show è l’ultimo degli appuntamenti ideati dalla Rete pubblica a favore della fondazione per la ricerca sulle malattie rare.

Durante la giornata, infatti, sono previsti altri appuntamenti in Rai 1 con Telethon: alle 9.40, 17.20 e alle 24. Durante lo show condotto da Conti sarà mostrato uno speciale numeratore in cui verrà mostrata la cifra raccolta durante l’intera settimana. Ma quali saranno gli ospiti e i giudici di questa edizione?

Natale e Quale Show 2023: chi sono i giudici e il giudice speciale

Nato da una costola del noto e amatissimo show Tale e Quale, lo spin-off natalizio rappresenta un programma di spettacolo e intrattenimento molto apprezzato. Giunto alla quarta edizione, la prima edizione è stata inaugurata da Carlo Conti nel 2016.

Questa sera, i giudici dello show non sono certo nomi comuni si tratti di: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Ma non solo, nel corso della serata ci sarà anche un giudice speciale; uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano: si tratta di Gerry Scotti.

Natale e Quale Show 2023: scaletta dei cantanti in gara

Come ogni edizione, lo show vedrà 16 cantanti in gara dalle precedenti edizione di Tale e Quale. intenti ad imitare grandi cantanti internazionali. Al contrario del normale show, i concorrenti si esibiranno solo su canzoni natalizi.

Ad esibirsi ci saranno diversi vincitori e volti noti di Tale e Quale: Luca Gaudiano, Antonino Spadaccino, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Alessandro Greco. E ancora Lorenzo Licitra, Agostino Penna e Valerio Scanu, Gabriele Cirilli, Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo, Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci.

