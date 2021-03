Natale Giunta e la lotta alla mafia/ “Avevo tre strade: andare via, restare oppure..”

Natale Giunta racconta la lotta alla mafia nel libro “Io non ci sto” scritto con la giornalista angelica Amodei. Lo chef, diventato popolare con la partecipazione a La prova del cuoco, dopo aver realizzato i suoi sogni professionali, nel 2012, si è ritrovato ad affrontare la criminalità organizzata. Era il 3 marzo 2012 quando due persone si presentarono alla sua porta per chiedergli “il pizzo”. Dopo aver ricevuto quella visita, Natale Giunta denunciò l’accaduto. Nel 2013 cinque persone furono arrestate e fino al 2016 ha avuto la scorta in tutta Italia. “Passa un anno e a metà del 2017 ricevo una busta con un proiettile a casa. Nel 2018, a sei mesi dall’accaduto, dal nucleo scorte di Palermo mi annunciano che era terminata la tutela. Mi tolgono la tutela senza notificarmi nulla. Con l’avvocato… decidiamo di fare ricorso al Tar a Roma che, in via d’urgenza, riassegna subito la tutela”, ha raccontato più volte lo chef come riporta Fanpage.

Katia Svizzero, chi è?/ "Voce dell'Ape Maia", felice con il marito Duccio e le figlie

NATALE GIUNTA: UN SIMBOLO DI BATTAGLIA CONTRO LA MAFIA

L’incontro con la mafia ha cambiato la vita di Natale Giunta che, come ha raccontato all’Ansa, aveva tre strade davanti a sè: “Potevo vendere tutto e andare via, cercarmi un amico che mi aiutasse a interagire con la mafia oppure restare e denunciare. Mi sono detto: resto qui. Per me queste parole sono diventate un simbolo di battaglia“. Lo chef ha così deciso di restare in Sicilia, combattere, raccontare la propria battaglia nel libro “Io non ci sto” e non aver paura. “Il concetto di paura si è trasformato nella sfida di dovercela fare, perché penso di meritarmi una vita serena”, ha detto ancora Giunta che oggi, mercoledì 31 marzo, è ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno.

Angelica Amodei figlia Rosanna Lambertucci/ Tumore alla tiroide, morte del padre Alberto e la figlia Caterina

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli "Pippo Baudo mi chiese di abortire"/ "Poi sono stata punita..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA