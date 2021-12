Natale Giunta, incidente per chef La Prova del Cuoco/ “Naso rotto e traumi ovunque…”

Naso rotto, ferite alla testa e traumi sparsi: è questo il bilancio delle lesioni riportate da Natale Giunta dopo un incidente in strada. È stato proprio il famoso chef siciliano, noto ai più per la sua partecipazione al programma tv La Prova del Cuoco, a raccontare cosa gli è successo. Lo ha fatto in un post pubblicato su Instagram ieri, nel quale ha raccontato di essere caduto mentre camminava con il monopattino a Palermo, a piazza Sturzo. «Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro», ha esordito Natale Giunta sui social.

L’incidente in monopattino risale a venerdì 17 dicembre. A dimostrazione delle sue parole, ha pubblicato anche le foto del luogo in cui è caduto e delle ferite che ha riportato: infatti, c’è anche il selfie in cui è ritratto su una barella con vistose ferite al naso, un grande cerotto sulla fronte e il collare cervicale.

NATALE GIUNTA “CAUSA AL COMUNE? VEDREMO”

«Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque», ha proseguito Natale Giunta. Ma lo chef de La Prova del Cuoco ha voluto anche rivolgere un ringraziamento, mettendo da parte il sarcasmo, a chi lo ha aiutato dopo l’incidente a Palermo. «Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi. Ringrazio il pronto soccorso del Civico, ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato».

Tornato a casa dopo un intervento chirurgico, Natale Giunta pensa solo a guarire, ma non esclude azioni legali contro il Comune di Palermo per la sua caduta legata alle condizioni del manto stradale. «Vedremo, per adesso penso solo a riprendermi, sono a pezzi», ha dichiarato lo chef a Palermo. Sui social intanto può contare sul supporto e la vicinanza dei fan che gli stanno augurando una pronta guarigione, a cui ovviamente si unisce anche IlSussidiario.net.

