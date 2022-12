Natale green, idee per festeggiare/ Regali sostenibili, ricette e addobbi fai da te

Quest’anno più che mai molte persone scelgono di festeggiare in modo green ed ecosostenibile il Natale, una festa che è stata fagocitata dal consumismo più sfrenato e che in tanti vogliono tornare a vivere in modo più lento, attento ed ecologico. Come fare quindi per regalare un Natale green a se stessi e ai propri cari? Partiamo appunto dai regali, che rendono così felici i bambini ma che spesso possono trasformarsi in fonte di stress e preoccupazione: possiamo scegliere di confezionarli con carta prodotta in modo sostenibile o riciclata, ma possiamo anche decidere di riutilizzare sacchetti e confezioni che ci sono stati donati in passato e che abbiamo conservato come se fossero ancora nuovi. Gli oggetti stessi che vogliamo regalare possono essere green e sostenibili, per esempio se acquistati da commercianti e artigiani locali.

Per essere ancora più green è fondamentale evitare gli sprechi, quindi che un regalo possa essere buttato via prima ancora di poter essere utilizzato. Assicuratevi quindi di conoscere bene i gusti e le preferenze dei destinatari, e se siete invece voi a ricevere un regalo che proprio non vi piace cercate qualche alternativa alla spazzatura, per esempio scambiandolo, cercandone un altro utilizzo o mettendolo in vendita.

Come festeggiare Natale in modo green e senza sprechi: idee per pranzo e cenone

Parlando di lotta allo spreco e di un Natale che sia più green possibile, non possiamo dimenticare alcuni accorgimenti per il pranzo e la cena in famiglia. Come primo suggerimento, stilate una lista completa delle pietanze che intendete preparare o acquistare e assicuratevi che la quantità non sia eccessiva: molto spesso si teme di fare brutta figura e come risultato ci si ritrova a buttare nell’immondizia una gran quantità di cibo avanzato. Appena siete soddisfatti e sicuri del vostro menù, passate a compilare la lista della spesa: eliminate gli ingredienti superflui o eccessivi che potrebbero trasformarsi in avanzi, e se potete acquistateli nelle gastronomie o nei negozi a voi vicini.

Anche a Natale, soprattutto volendo essere green ed ecosostenibili, è importante acquistare prodotti di stagione e regionali, in sostanza quelli a km zero o quasi. E nel caso dovesse comunque avanzare del cibo, potete invitare i vostri ospiti a portare a casa qualche porzione oppure cercare online qualche ricetta creativa, così non vi ritroverete a buttare via del buon cibo e anche il tempo che avrete impiegato per prepararlo!

Natale green, spunti e idee per la casa: illuminazione e decorazioni senza sprechi

Concludiamo con altre idee per un Natale green che vi consentiranno di ridurre l’impatto e in consumi di questa festa. Al posto delle luci, spesso alimentate dalla corrente oppure da batterie, potete preferire la magia delle candele, avendo però cura di non metterle accanto a nulla che sia infiammabile e di averle sempre sotto controllo per evitare spiacevoli incidenti. L’ideale sono candele in cera d’api o di soia, meglio ancora se realizzate a mano da voi o da artigiani locali.

Per le decorazioni green ed ecosostenibili, esistono moltissime idee per costruirle da soli, magari con materiali di recupero da salvare dalla spazzatura. Per esempio potete realizzare un calendario dell’avvento costruendo sacchetti o scatoline con della vecchia carta da regalo avanzata dagli scorsi anni. E le palline rotte possono essere incollate insieme per dare vita a un’originale ghirlanda che stupirà gli invitati ma soprattutto voi stessi.











