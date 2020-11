Natale, il piano Ue/ “Coprifuoco, no cene, più Dad. Meno messe e niente canti”

Mercoledì prossimo la Commissione Europea renderà note le linee guida del piano Ue strutturato per i giorni di Natale: con una seconda ondata ancora in corso, seppur in flessione, Bruxelles tenta il “coordinamento” – almeno nelle raccomandazioni – invocato dal Governo italiano nei giorni scorsi sul tema “vacanze in montagna”. “Stay Safety Strategy”, si chiameranno così le linee guida anti-Covid per il Natale, oggi anticipate in larga parte dal quotidiano “La Repubblica”: vanno dalle indicazioni sulla scuola alle regole per i “cenoni”, dalle vacanze agli spostamenti, finanche a messe, celebrazioni e canti corali. Il piano Ue uscirà un giorno prima del nuovo Dpcm varato dal Governo Conte e con ogni probabilità saranno contenute quasi interamente nel pacchetto di misure in fase di costruzione in questi giorni a Palazzo Chigi: premettendo che saranno linee guida «non vincolanti», le indicazioni che l’Europa è pronta a trasmettere ai singoli Paesi hanno un tratto comune legato al concetto di “sobrietà”. Il Natale dovrà essere «diverso dal consueto», dato che le vacanze invernali sono un «rischio per i contagi e per l’eventuale terza ondata». E così la lunga lista di prescrizioni pronte ad essere comunicate dalla Commissione Ue prevedono 4 temi principali: cene e feste, scuola, sci e viaggi, messe e coprifuoco.

LE REGOLE UE IN 4 PUNTI

L’’Europa, così come già l’Italia nel prossimo Dpcm, intende consigliare-raccomandare qualsiasi misura che contenga o vieti gli eventi di massa: si comprendono dunque anche cene, veglioni e pranzi tipici del periodo di Natale. L’Ue chiede ai Governi di regolare gli incontri sociali fissando un numero massimo di invitati per ogni casa, in modo da garantire il distanziamento sociale. Si consiglia poi anche l’uso di mascherine sempre anche in casa mentre è caldamente consigliato di rispettare la “bolla” delle proprie amicizie, ovvero vedere sempre le stesse persone durante le vacanze per limitare contagi ulteriori. Sulla scuola, il piano Ue per il Natale va in controtendenza a quanto la Ministra Azzolina spinge da tempo: si raccomanda una fase “cuscinetto” tra feste e gennaio, allungando magari di una o due settimane le vacanze per evitare i contatti tra i banchi nei periodi in cui le famiglie vivranno momenti conviviali e dunque pericoli di contagi. Dad dunque ancora consigliata per tutto dicembre e forse anche gennaio, con possibilità di “slittare” la fine delle lezioni a fine giugno/inizio luglio. Per quanto riguarda le vacanze, i viaggi e lo sciare l’impianto dell’Europa è vicino alle richieste italiane: serve un coordinamento europeo, sconsigliando i viaggi turistici ma allo stesso tempo non considerano problematiche “eccessive” gli spostamenti via aereo o treno. Tradotto, no quarantena “punitiva” di troppi giorni per chi va all’estero: «al massimo di 7 giorni». Ultimo punto del piano anti-Covid di Natale riguarda il coprifuoco e le messe di Natale: la Ue sconsiglia «funzioni religiose di massa» e propone di supplire con «messe online e in tv». Laddove però si dovessero tenere aperte le chiese – come in Italia – allora si raccomanda distanziamento, ingressi contingentati e soprattutto divieto di cantare durante le celebrazioni.



