Natale in casa Cupiello/ Su Rai 1 il film dall’opera di Eduardo De Filippo

Questa sera, martedì 22 dicembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il film “Natale in casa Cupiello”, trasposizione della celebre opera teatrale del 1931 di Eduardo De Filippo, firmata dal regista Edoardo De Angelis. Napoletano come De Filippo, De Angelis ha diretto “Mozzarella Stories” con Luca Zingaretti e Massimiliano Gallo, “Il vizio della speranza” con Greco Pina Turco, e ha sceneggiato il film del 2014 di Ficarra e Picone “Andiamo a quel paese”. Nelle note di regia, Edoardo De Angelis ha spiegato alcune scelte fatte nell’adattamento dell’opera teatrale: “Abbiamo deciso di collocare il presente adattamento nel 1950. Un anno emblematicamente sospeso tra la guerra e il benessere. Napoli è ancora ferita dalle bombe ma si sentono i primi vagiti di una classe media che si affermerà negli anni successivi. Un anno sospeso tra distruzione e ricostruzione, proprio come il 2020”. Il regista definisce “Natale in casa Cupiello” una “commedia che fa piangere”.

Natale in casa Cupiello, la trama del film

Napoli, 1950. Il giorno di Natale è vicino e, come ogni anno, Luca Cupiello (Sergio Castellito) prepara il presepe, il suo mondo perfetto dove ogni cosa ha un suo posto. Ma a nessuno interessa: né a figlio Tommasino (Adriano Pantaleo) né alla moglie Concetta (Marina Confalone), preoccupata per la figlia Ninuccia (Pina Turco) che ha deciso di lasciare il ricco marito Nicolino (Antonio Milo) per l’uomo che ha sempre amato, Vittorio (Alessio Lapice) e gli ha scritto una lettera per comunicarglielo. Concetta fa di tutto per evitare quella che per la famiglia sarebbe una sciagura, ma la lettera finisce nelle mani di Luca che, ignaro di tutto, la consegna al genero. L’uomo scopre così il tradimento della moglie e alla vigilia di Natale si ritrova davanti il suo rivale. Quando tutto sembra perduto, in soccorso di Luca arriva ancora una volta il suo presepe.



