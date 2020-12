NATALE IN MUSICA PER I PIÙ PICCOLI/ Da Pierino e il lupo a Hänsel und Gretel

Ogni anno, in questo periodo, mi soffermo sugli spettacoli musicali della stagione di Natale. Quest’anno, tutti i teatri e le maggiori organizzazioni concertistiche organizzano per lo più concerti da trasmettere in streaming. Basta scorrere i siti per avere i dettagli e le modalità di accesso.

Nel ricordo degli oltre tre lustri passati negli Stati Uniti, ritengo utile segnalare gli spettacoli, anche essi in streaming e talvolta in TV, per i bambini. Natale è la festa delle famiglie e quando vivevo negli Stati Unti, significava andare con i figli, allora molto piccoli, a vedere Ahmal and the night visitors e Help, help the Globolinks di Giancarlo Menotti, Hänsel und Gretel di Engelbert Humperdinck e Il Piccolo Spazzacamino di Benjamin Britten.

Quest’anno il regalo di Natale ai bambini e alle loro famiglie della Fondazione Teatro La Fenice è un’inedita produzione della fiaba musicale Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev. Lo spettacolo, realizzato con l’Orchestra del Teatro La Fenice sotto la direzione musicale di Alvise Casellati, la voce recitante della pluripremiata attrice Sonia Bergamasco, le illustrazioni di Chiara Tronchin e le animazioni di Heads Collective, sarà trasmesso gratuitamente in streaming sul sito e sul canale YouTube del Teatro La Fenice il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre 2020 alle ore 16.00, e resterà disponibile sul canale YouTube del Teatro veneziano per tutto il 2021.

Al Teatro alla Scala,il progetto Grandi spettacoli per piccoli torna con tre concerti per i bambini trasmessi alle ore 11 del mattino dei giorni di Natale, di Capodanno e dell’Epifania, i cui programmi accosteranno un classico della letteratura musicale per l’infanzia a una pagina di Wolfgang Amadeus Mozart. Volti noti del teatro, della radio e della televisione saranno impegnati come voci recitanti cui è affidato il compito di avvicinare i bambini alla musica secondo la formula sperimentata in questi anni nei “Concerti per i bambini”. Il coordinamento scenico è curato da Lorenza Cantini e le luci da Marco Filibeck, mentre l’introduzione sarà affidata al conduttore radiofonico e televisivo Nicola Savino. A dirigere l’orchestra scaligera in formazione cameristica per i tre concerti la Scala ha chiamato la direttrice coreana Eun Sun Kim, uno degli astri nascenti del panorama internazionale: nata nel 1980 a Seoul, dove ha studiato composizione e pianoforte prima di dedicarsi alla direzione d’orchestra, è Direttrice ospite principale della Houston Opera e dal 2021 sarà Direttrice musicale della San Francisco Opera.

Dal giorno di Natale sarà disponibile il primo concerto il cui programma include Pierino e il lupo di Prokof’ev con i comici Giovanni Storti e Giacomo Poretti (del popolare trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo) come voci recitanti e il Concerto per clarinetto di Mozart con il solista Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’Orchestra e della Filarmonica della Scala. Dal 1 gennaio si festeggia il nuovo anno con Il carnevale degli animali di Saint-Saëns e Eine kleine Nachtmusik K 525 di Mozart con il comico Gioele Dix come voce recitante. Dal 6 gennaio, festa dell’Epifania, i Magi portano la favola dell’elefantino Babar messa in musica da Poulenc e la Sinfonia n. 29 di Mozart con la voce recitante della conduttrice radiofonica La Pina.

Interessante il programma di OperaInCanto, il festival umbro giunto alla sua trentaduesima edizione. Due titoli prescelti: il primo essendo rivolto al pubblico dei più piccoli, il secondo incentrato sul potere terapeutico della musica.

Si inizia celebrando il centenario di Gianni Rodari, con L’opera delle filastrocche, del 1983, con testo e musica di Virgilio Savona, L’allestimento, curato da Graziano Sirci con i contributi video di Cristina Ducci, ambienta lo spettacolo in una classe, in cui i due bambini protagonisti e i loro compagni seguono una lezione proprio su Rodari. L’opera, registrata al Teatro Secci di Terni è visibile nei canali Facebook, YouTube e nel sito dell’Associazione In Canto, sino al 13 gennaio.

Debutta invece il 15 gennaio alle ore 21 (e sarà disponibile sempre in streaming fino al 22 gennaio) “The man who mistook his wife for a hat” (L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello), opera che Michael Nyman, compositore tra i massimi dei nostri giorni, noto anche al grande pubblico per la collaborazione ai film di Peter Greenaway e per la fortunata colonna sonora del film “Lezioni di piano”, ha tratto nel 1986 dall’omonimo best-seller mondiale di Oliver Sacks (edito in Italia da Adelphi). Il titolo associa, quindi, la musica di uno dei più significativi compositori di oggi (l’inglese Nyman, classe 1944, è considerato uno dei padri della musica minimalista) e il testo del più celebre dei neurologi, al centro del quale c’è la curiosa vicenda del Dr.P, affetto da “agnosia visiva”, per il quale la musica rappresenta l’unica possibile via di salvezza.



