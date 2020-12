Natale, le regole anti Covid/ Niente brindisi e portate comuni, per scambio regali…

Le feste di Natale e Capodanno si avvicinano e molti non sanno ancora come comportarsi in casa per evitare che si trasformi in un focolaio Covid. Ci sono delle regole che vengono in vostro aiuto. In primis, è importante cambiare l’aria ogni mezz’ora. L’aspetto dell’areazione è tutt’altro che secondario. Un’altra accortezza importante è quella di fornire agli ospiti asciugamani separati. Per quanto riguarda la distanza, è meglio garantirne una di almeno un metro e mezzo, soprattutto tra persone non conviventi. Non possono ovviamente mancare le mascherine. Per quanto riguarda la tavola, sarebbe meglio evitare le portate comuni. E ovviamente andrebbero evitati i brindisi che portano ad avvicinamenti e contatti pericolosi. A proposito di piatti, quando si cucina bisogna fare attenzione poi all’impiattamento. Invece se ci sono bambini, è bene evitare di farli avvicinare ai grandi, perché anche loro veicolano il coronavirus. Queste le principali regole riportate dal Messaggero, che si focalizza anche sullo scambio dei regali: deve essere rapido, magari si potrebbe pensare ad un tavolo comune per i pacchi.

NATALE, REGOLE ANTI COVID E CONSIGLI

Le feste di Natale possono diventare un veicolo di contagio da Covid se si abbassa la guardia. Per questo è importante darsi delle regole, rispettarle e condividerle con gli ospiti. Sono tanti gli accorgimenti per non rischiare. Nessuna promiscuità, ad esempio, per piatti, posate e bicchieri. Niente vassoi di portata comuni, quindi sì a porzioni singole, evitando di piluccare dai vicini di posto, che dovrebbero peraltro tenersi a distanza di almeno un metro. In cucina l’accesso dovrebbe essere riservato solo a chi prepara, perché potrebbero esserci contaminazioni nei piatti di portata. Purtroppo bisogna evitare di scambiarsi effusioni. «L’ideale è posizionare i pacchetti su un tavolo e ciascuno a turno si avvicina», dichiara il professor Massimo Clementi, docente di virologia e microbiologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, al Messaggero. L’esperto consiglia anche di aprire le finestre ogni mezz’ora, evitare canti natalizi e di non far mancare disinfettante per gli ospiti oltre che per sé. Ancor più importante è evitare di radunare troppe persone dietro alla stessa tavola.



