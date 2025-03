Versa in condizioni fisiche molto gravi Natale Morrone, un avvocato di Corigliano-Rossano, cittadina della provincia di Cosenza, aggredito da uno sconosciuto. L’episodio è riferito dalle principali testate online, a cominciare da Fanpage, che fa sapere che l’uomo ha 53 anni ed è stato colpito da una serie di coltellate mentre stava svolgendo il suo lavoro.

E’ stata aperta una indagine e in base a quanto emerso sembra che Natale Morrone sia molto grave, ricoverato in prognosi riservata, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, di conseguenza riuscirà a sopravvivere. C’è stato infatti un sensibile ma significativo miglioramento delle sue condizioni fisiche nelle ultime ore, che fa ben sperare il personale sanitario, in ogni caso la vicenda resta decisamente agghiacciante.

AVVOCATO NATALE MORRONE AGGREDITO: CHI E’ IL RESPONSABILE?

La polizia di stato sta portando avanti tutte le azioni di indagine del caso, mentre Natale Morrone si trova in un letto di ospedale a Cosenza, dove è giunto attraverso l’elicottero dell’ambulanza, a conferma di quanto il suo stato fisico fosse decisamente serio. Ma cosa è successo all’avvocato? Fanpage spiega che il legale si occupa sia di diritto civile che di penale, e al momento ogni ipotesi non viene esclusa dagli investigatori, anche se la pista più battuta è quella di un cliente insoddisfatto che potrebbe aver tentato di uccidere Natale Morrone per motivi al momento non chiari.

Ecco perchè gli inquirenti hanno subito sequestrato il registro di appuntamenti dello stesso legale, per cercare di capire chi vi fosse nello studio al momento dell’aggressione, anche se non è da escludere che il cliente si sia presentato al cospetto del suo legale senza prima avvisare.

AVVOCATO NATALE MORRONE AGGREDITO: LA NOTA DELL’ORDINE

Stando a quanto riferito, l’aggressore si sarebbe costituito qualche ora fa, presentandosi presso la caserma dei carabinieri, ma la sua identità non è stata resa nota, di conseguenza non è chiaro se l’uomo sia un cliente o meno. Inoltre, non è stato fatto sapere se l’aggressore sia stato raggiunto da un provvedimento restrittivo, quindi un arresto, ai domiciliari o in carcere, o meno.

Fanpage spiega che subito dopo la chiamata ai soccorsi, presso lo studio dell’avvocato Natale Morrone è intervenuta la polizia scientifica che ha effettuato tutti i rilievi del caso, mentre l’ordine degli avvocati di Castrovillari, ha espresso la propria vicinanza al legale ferito, spiegando che il collega è “apprezzato”, ed esternando appunto “solidarietà e affettuosa vicinanza” alla famiglia dello stesso e ricordando, tramite le parole della presidente Nicoletta Bauleo, i “molti” colleghi avvocati che nel corso degli ultimi anni sono stati esposti a violenza e ad aggressioni di questo tipo. Alla luce di quanto emerso, l’ordine degli avvocati confida nelle indagini e nella magistratura, affinchè il responsabile venga individuato e consegnato alla giustizia. Staremo a vedere quello che emergerà nelle prossime ore.