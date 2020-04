Natale Roma 2020/ Eventi digitali 21 aprile: Max Giusti, Sabrina Ferilli e Morricone

Pubblicità

NATALE DI ROMA 2020, EVENTI DEL 21 APRILE

Sarà una Natale di Roma 2020 un po’ diverso quest’anno per via dell’emergenza Coronavirus che ha costretto tutti in casa e che, quindi, non potrà tenersi con eventi sparsi per la Capitale pronti a mettere insieme migliaia di persone. Il programma spettacolo-omaggio alla Città Eterna e agli italiani è stato realizzato e prodotto dal Campidoglio chiamando in campo la collaborazione di una serie di artisti di tutto rispetto a cominciare da Max Giusti, passando da Sabrina Ferilli e finendo al maestro Ennio Morricone che proprio oggi invierà sui canali web e social dell’Accademico di Santa Cecilia il suo saluto seguito da un omaggio in musica con gli Archi diretti da Luigi Piovano, “Roma come non l’hai mai sentita”. Altra storia per lo show interpretato da Max Giusti e ambientato nella splendida cornice del Campidoglio che andrà in onda sul Rai2 durante la trasmissione Patriae e sarà disponibile da domani sul sito e i social di Roma Capitale in versione integrale.

SABRINA FERILLI E LE INIZIATIVE LEGATE AL CINEMA

Inutile dire che non è possibile partecipare al Natale di Roma 2020 se non facendo un excursus nella sua storia ripercorrendo i corridoi dei suoi musei e i viali che si districano tra i suoi monumenti grazie ad una serie di visite virtuali. E’ possibile “entrare” nei Musei Civici grazie sui canali web e social dei Musei Civici e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali mentre a partire dalle 21.00 è prevista una speciale visita virtuale alle Terme di Caracalla. E il cinema? Non poteva avere miglior rappresentante se non con Sabrina Ferilli che commenterà alle 22 in diretta sui canali social di Alice nella Città e @romacityfest le scene più belle e le inquadrature più suggestive tratte da celebri opere del cinema italiano. Per il flash mob #Cinemadacasa saranno proiettate sulle facciate dei palazzi, alcune note sequenze di film girate nella Capitale. Infine, per chi ama la lettura, sarà possibile, dalle 14.00, seguire Giorgio Tirabassi, Francesco Acquaroli, Massimo Wertmüller, tra gli altri, per una serie di videoletture di alcuni sonetti del Belli.



