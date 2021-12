Natale tra le stelle/ Su Rai 1 il film con Bethany Joy Lenz

Natale tra le stelle, film di Rai 1 diretto da Christie Will Wolf

Natale tra le stelle va in onda oggi, 31 dicembre, dalle ore 17:00 su Rai 1. Questo film ha debuttato nell’anno 2018 e appartiene ai generi natalizio, romantico e commedia. Il regista di questo film risulta essere Christie Will Wolf mentre la sceneggiatura è stata scritta da Barbara Kymlicka.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori come Bethany Joy Lenz, John Schneider, Marcus Rosner, Sharon Lawrence, Lauren London, Rhonda Dent, Oliver Rice e Amelie Will Wolf. Le musiche del film sono state curate dal compositore Russ Howard III mentre la fotografia è stata messa a punto da Mike Kam.

Natale tra le stelle, la trama del film: un problema inaspettato

Leggiamo la trama di Natale tra le stelle. Mancano poche settimane a 25 dicembre. Tutti si preparano per vivere una festa gioiosa e godere appieno dello spirito natalizio. Tuttavia, per la protagonista, Ellie, sorge un problema inaspettato.

Questa donna arguta e vivace infatti, viene richiamata da suo padre che gli affida un compito molto importante. In pratica, Ellie deve aiutare il papà con il vivaio di famiglia. Da tempo il padre è un appassionato di Stelle di Natale, il noto fiore che piace a grandi e piccini. Ora però, dovrà essere anche compito di Ellie occuparsene e far si che tutto fili per il verso giusto. Il problema comunque, è dietro l’angolo. In occasione delle feste, il vivaio deve consegnare ben diecimila Stelle di Natale che serviranno per arredare ogni minimo dettaglio.

Tuttavia, i fiori non diventano rossi e bisogna trovare una soluzione efficace. Ellie si ingegnerà per risolvere il problema, provando diverse soluzioni, fino a quando non troverà quella giusta. Allo stesso tempo, farà la conoscenza di un botanico del posto e riuscirà a scoprire anche le sue origini, intraprendendo un percorso che non dimenticherà per tutta la sua vita.

