Natalia Aspesi colpita da ictus: come sta?/ “Non sarà mai più come prima”

La giornalista Natalia Aspesi è stata colpita da un ictus. Ne dà notizia il “Corriere della Sera”, che spiega che, dopo un periodo d’assenza della donna dalle colonne del “Venerdì” di Repubblica, sull’ultimo numero è stata lei stessa ad aggiornare il suo popolo di lettori: “C’è un giovanotto grandioso in divisa vistosa che vuole portarmi con sé, ma a me non sembra una persona degna di questo compito. Prima di me ce ne sono altre, prima di me ce ne sono altre, mi dico…”.

Poi, i ricordi svaniscono: “Sono passati dieci giorni – o forse un po’ di più – e a me non parevano, forse uno, forse due, ma dieci giorni… scomparsi… per sempre…”. L’ictus ha colto Natalia Aspesi nella sua casa di Milano ed è stata ricoverata alcuni giorni in ospedale, prima di potere fare ritorno alla propria abitazione, da dove parla già regolarmente con i suoi amici e i suoi colleghi telefonicamente. Ma “non sei più quella di prima e quando te lo raccontano allora sì che non è più come prima”, ha confidato.

NATALIA ASPESI DOPO L’ICTUS: “NIENTE TORNERÀ PIÙ COME PRIMA”

Nel prosieguo del suo scritto su “La Repubblica”, Natalia Aspesi, giornalista classe 1929, a proposito dell’ictus avuto scrive: “Tutti a dirti ‘che brava’, ‘come ti stai riprendendo’… ma quello che penso io è che non sarà mai più come prima. Mai più come prima. Mai più. Lo penso e nello stesso tempo mi dico che non è così. Perché io lo so che ci sto mettendo tutta la mia forza, e mi sforzerò di superare questa cosa”.

Infine, una confidenza ai suoi lettori da parte di Natalia Aspesi: “Leggo le vostre lettere, le lettere sono sfumate, non sono mie, mi appartengono e non sono mie, le vivo su di me e non sono d’altri, i progetti si scolorano e perdono senso. Ma sono qui alla mia scrivania, e qui voglio sforzarmi, un giorno dopo l’altro spero, con accanimento, di trovare la via facile, come per il passato”.

