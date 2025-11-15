Natalia, la mamma di Anastasia Kuzmina: età, vita privata e il ruolo decisivo nella carriera della ballerina.

Chi sono i genitori di Anastasia Kuzmina? La madre si chiama Natalia, mentre non si sa il nome del papà. Oggi scopriremo qualcosa in più sulla mamma Natalia, alla quale la ballerina è molto legata, e non solo, entreremo nella vita della danzatrice, che nonostante sia sempre radiosa a Ballando con le Stelle, ha vissuto senza dubbio momenti piuttosto difficili. In particolare, qualche anno fa ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per la famiglia, che si trovava in Ucraina durante i bombardamenti contro la Russia.

Nata a Kiev, Anastasia Kuzmina è sempre rimasta legata alla sua patria, e non ha potuto fare a meno di spaventarsi molto per la sua famiglia visti i tempi che corrono. All’epoca aveva detto queste parole: “I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice, Sto seguendo l’argomento molto da vicino e per questo non me la sento di parlarne“. Anastasia Kuzmina aveva raccontato a NOLIESPODCAST di quanto i suoi genitori abbiano fatto di tutto per farle vivere il sogno di diventare ballerina.

Anastasia Kuzmina e la dedica alla mamma Natalia

“Ho vissuto la povertà per inseguire il mio sogno“, aveva detto Anastasia Kuzmina al NOLIESPODCAST, dove ha svelato che i genitori hanno fatto tantissimi sacrifici per permetterle le lezioni di danza. In particolare, la ballerina è molto legata a mamma Natalia, e sui social aveva pubblicato un post con una dedica speciale nei suoi confronti: “Grazie di tutto quello che hai fatto e continui a fare per noi mami!”.