Natalia Chinni, il marito Luigi Bernardini: “Devastato”/ “Ditemi chi l’ha uccisa!”

Luigi Bernardini, marito di Natalia Chinni, l’ex insegnante 72enne di inglese uccisa cinque giorni fa a Gaggio Montano (Bologna) dai proiettili sparati da un fucile che non si trova, ha rotto il silenzio e ha deciso di parlare ai microfoni dei colleghi di “Quotidiano Nazionale”. L’ha fatto senza nascondere il suo profondo dolore: “Ora non ho più niente, mi hanno tolto la vita. Eravamo la famiglia perfetta d’Italia… Ci amavamo, eravamo l’uno per l’altra. Lei era tutto. E adesso che faccio?”.

Gianmarco Pozzi/ L'avvocato Gallo: "Supertestimone? Procura ha trovato 3 nomi..."

In questo momento è stata aperta un’inchiesta per omicidio, con un nome iscritto nel registro degli indagati: si tratta del cugino di primo grado di Natalia Chinni, ex cacciatore da tempo senza licenza e senza armi. Bernardini, però, di lui non intende parlare: “Non chiedetemi niente. C’è un’indagine in corso e la rispetto. Piuttosto, io e Natalia eravamo insieme da 65 anni, una vita intera. Era il mio bastone, la mia gioia, la mia spensieratezza. Era la mia luce, era la mia Natalia”.

Vincenzo Palumbo/ Il Gip: "Ha sparato con il chiaro intento di uccidere"

NATALIA CHINNI, IL MARITO LUIGI BERNARDINI: “NON MERITAVA QUELLA MORTE”

Come testimoniato sulle colonne di Quotidiano Nazionale da Luigi Bernardini, marito di Natalia Chinni, quando si è sparsa la voce della morte di quest’ultima il telefono di casa ha subito cominciato a squillare, con anche qualche ex alunno che ha voluto manifestare la propria vicinanza e il proprio cordoglio per quanto accaduto: “Per 40 anni ha insegnato a Porretta, tutti le volevano bene, sapevano quanto era grande il suo cuore. Voglio ricordare ogni attimo vissuto accanto a lei, nonostante in questo momento mi provochi un dolore immenso. Ha insegnato a decine di studenti che oggi sono diventati uomini, padri di famiglia. Non meritava quella morte”.

Omicidio Massimo Melis/ Delitto su commissione o errore? Esecuzione da killer esperto

Il consorte di Natalia Chinni, distrutto dal dolore e interrotto a più riprese dalle lacrime, ha quindi rivolto un appello alle forze dell’ordine che stanno conducendo l’attività di indagine sull’omicidio di sua moglie: “Sono devastato e chiedo solo che si arrivi alla verità. Per Natalia, per una donna buona che amava la vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA