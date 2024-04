Natalia e Federico, figli di Giorgio Mastrota avuti da Natalia Estrada e Carolina Barbosa/ “Ottimo rapporto…”

Natalia e Federico, chi sono i primi due figli di Giorgio Mastrota

Natalia e Federico sono i primi due figli di Giorgio Mastrota, padre anche di Matilde e Leonardo nati dalla storia d’amore con la moglie Floribeth Gutierrez. Il re delle televendite oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai1 e, con buone probabilità, si soffermerà anche sulla sua movimentata vita privata. Ora felicemente sposato con Floribeth, con la quale vive a Bormio assieme a Matilde e Leonardo, il conduttore ha avuto i primi due figli da due precedenti relazioni.

Dal matrimonio con Natalia Estrada negli anni ’90 è nata la sua prima figlia, Natalia. Appassionata di sci d’alpinismo, la ragazza vive a Chamonix con il compagno scalatore Daniel Castillo e dal loro amore sono nati due figli, Marlo e Sasha: Mastrota è dunque diventato nonno di due splendidi nipotini. Ma come ha affrontato Natalia, la separazione dei genitori da piccola? A raccontarlo è stata lei stessa in un’intervista a Verissimo lo scorso anno: “A cinque anni mi sono resa conto che avevano preso strade diverse. Avevano compagni, mio padre era più libertino, mentre mamma ha avuto storie più lunghe. Così mi sono resa conto che avevano due vite diverse”.

Giorgio Mastrota sui figli Natalia e Federico: “Ottimo rapporto“

Natalia, figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, ha rivelato sempre a Verissimo: “Non ho alcun ricordo di loro insieme, quindi sarebbe stato bello vederli almeno una volta stare insieme, non li ho visti mai come coppia. Ma sono rimasti amici negli anni”. E, parlando dei rispettivi caratteri, ha confessato: “Lui è più pasticcione, io sono molto precisina come mamma”.

Dopo Natalia arriva Federico, figlio che Giorgio Mastrota ha avuto dalla successiva relazione con Carolina Barbosa. Di lui si conoscono meno informazioni, sappiamo però che vive a Milano e che spesso condivide foto di famiglia con i nipotini (i figli della sorella maggiore) e i fratelli minori. “Anche con i due più grandi e i nipotini ho un ottimo rapporto. Cerco di dare tutto me stesso“, ha rivelato Giorgio Mastrota a ItaliaVeranews, in rifermento al rapporto con i suoi figli.

